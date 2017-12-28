Убитый охранник фабрики «Меньшевик» работал на предприятии первый день

Убитый на территории фабрики «Меньшевик» охранник Алексей Осипов в день инцидента работал на предприятии первый день. Трудовой договор с 31-летним мужчиной был заключен 27 декабря, когда и произошла стрельба, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что мужчина был уроженцем Смоленской области.

Утром 28 декабря полиции Москвы удалось задержать директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова. Он был доставлен к следователям, ведется допрос.

Зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич сообщил, что стрелку грозит пожизненное заключение.