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Убитый охранник фабрики «Меньшевик» работал на предприятии первый день

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Убитый на территории фабрики «Меньшевик» охранник Алексей Осипов в день инцидента работал на предприятии первый день. Трудовой договор с 31-летним мужчиной был заключен 27 декабря, когда и произошла стрельба, сообщает РЕН ТВ

Уточняется, что мужчина был уроженцем Смоленской области. 

Утром 28 декабря полиции Москвы удалось задержать директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова. Он был доставлен к следователям, ведется допрос.

Зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич сообщил, что стрелку грозит пожизненное заключение. 

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