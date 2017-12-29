Защита обжаловала арест бывшего директора фабрики «Меньшевик»

Защита бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова обжаловала решение о его аресте. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил его адвокат Тимур Батиралиев.

«Только что мы подали апелляционную жалобу на арест Аверьянова, дата судебного заседания в Мосгорсуде будет назначена позднее», — приводит ТАСС слова Батиралиева.

В жалобе защита просит суд признать решение Пресненского суда Москвы об аресте Аверьянова до 27 февраля незаконным и настаивает на том, что их подзащитный вынужден был обороняться. Юристы настаивают на том, что на месте происшествия, кроме четырех гильз от ружья «Сайга», были обнаружены еще 15 от травматического оружия.

Конфликт на фабрике произошел утром 27 декабря. По данным следствия, Аверьянов вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия, после чего достал оружие и выстрелил в охранника, который скончался на месте. Экс-директр скрылся сразу после стрельбы.

Полицейские его обнаружили рано утром 28 декабря на территории типографии, расположенной на улице Правды. Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве.