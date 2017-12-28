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Адвокат рассказал подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Адвокат Тимур Батиралиев раскрыл подробности задержания бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, который 27 декабря устроил стрельбу на предприятии, после чего скрылся. 

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Защитник подтвердил РЕН ТВ, что стрелок действительно был задержан рано утром на складском помещении бывшей типографии газеты «Правда» в Москве.

По словам Батиралиева, при задержании его подзащитный не оказывал сопротивления. Адвокат пока не знает, куда правоохранители доставили Аверьянова.

Аверьянов накануне открыл стрельбу по судебным приставам, которые пришли взыскать с него долги. Смертельное ранение получил охранник предприятия Алексей Костиков. Против Аверьянова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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