Адвокат рассказал подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»

Адвокат Тимур Батиралиев раскрыл подробности задержания бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, который 27 декабря устроил стрельбу на предприятии, после чего скрылся.

Защитник подтвердил РЕН ТВ, что стрелок действительно был задержан рано утром на складском помещении бывшей типографии газеты «Правда» в Москве.

По словам Батиралиева, при задержании его подзащитный не оказывал сопротивления. Адвокат пока не знает, куда правоохранители доставили Аверьянова.

Аверьянов накануне открыл стрельбу по судебным приставам, которые пришли взыскать с него долги. Смертельное ранение получил охранник предприятия Алексей Костиков. Против Аверьянова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».