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Суд освободил осужденного за взятки главу Samsung

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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Апелляционный суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна.

В августе корейский суд признал главу Samsung виновным в причастности к даче взятки в размере $6,38 млн. По версии следствия, эту сумму получила приятельница экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе для обучения ее дочери верховой езде.

Апелляционный суд, рассмотрев дело Ли Чжэ Ёна, постановил сократить срок наказания с 5 до 2,5 года и отсрочить вступление в силу приговора на 4 года, об этом сообщает The Korea Herald.

Таким образом, вице-президент Samsung, находящийся под стражей с февраля 2017 года, сможет выйти на свободу.

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