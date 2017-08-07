Гособвинение Южной Кореи потребовало назначить главе южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ёну наказание в виде 12 лет лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По версии следствия, глава Samsung направил $38,2 млн двум фондам, которые находились в ведении подруги бывшего президента страны Цой Сун Силь. Как полагает прокуратура, за предоставленные компаниями средства Цой Сун Силь добивалась от властей страны одобрения выгодных им шагов. В частности, ее действия способствовали слиянию компаний Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году для укрепления позиций Ли Чжэ Ёна.

Ранее глава Samsung не признал причастность к слиянию двух компаний.