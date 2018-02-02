Гутерриш заявил о гендерном равенстве в руководстве ООН

Впервые в истории количество мужчин и женщин в руководстве ООН сравнялось, достигнут гендерный паритет, заявил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

«Я с удовольствием объявляю, что впервые в истории ООН мы добились паритета в руководстве. Это значит, что соотношение (женщин и мужчин) среди высших чинов секретариата составляет 50 на 50. На самом деле оно даже несколько больше — в настоящий момент в группе старших руководителей 23 женщины и 21 мужчина», — приводит заявление генсека ТАСС.

Гутерриш отметил, что гендерный паритет в ООН важен для успешной борьбы с сексуальными домогательствами, которые «уходят корнями в исторический дисбаланс между женщинами и мужчинами во власти». Генсек ООН заявил, что организация борется с проблемой домогательств всеми возможными способами.

Напомним, ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш распорядился создать в структуре организации специальное подразделение, которое займется противодействием сексуальным домогательствам внутри самой ООН.