Тень Ислама
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по кусочкам разбирает казавшийся железобетонным режим бывшего главы государства Ислама Каримова. Знаковой для страны стала отставка главы Службы национальной безопасности (СНБ) 73-летнего генерал-полковника Рустама Иноятова. Впрочем, под ударом оказались все силовые структуры Узбекистана. Портал iz.ru разбирался, к чему может привести специфическая оттепель одного из самых закрытых режимов постсоветского пространства.
«Сорвал погоны с двух генералов»
Иноятов 23 года занимал пост главы СНБ, его отставка произошла на следующий день после дня рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Согласно сообщению пресс-службы нынешнего главы государства, этому предшествовало расширенное заседание силовиков с участием самого Шавката Мирзиеева. Он подверг разгромной критике руководство спецслужбы. По его словам, СНБ в последние годы занималась не свойственными ей задачами, подменяла функции других государственных структур. По данным радио «Озодлик», отставке предшествовала четырехчасовая личная беседа Мирзиеева и Иноятова.
Спецслужбу возглавил Ихтир Абдуллаев, который до этого был генпрокурором страны и раньше никогда в структурах СНБ не работал. Новым генпрокурором стал Отабек Муродов, работавший советником Мирзиеева. Иноятов занял формальные должности советника президента и члена сената.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Интересно, что за пять дней до отставки был задержан выходец из СНБ, бывший глава МВД страны Адхам Ахмедбаев. Мирзиеев лишил его звания генерал-лейтенанта и обвинил в предательстве.
Вероятно, на примере Ахмедбаева узбекский лидер продемонстрировал главе СНБ, что с ним будет, если тот попытается сопротивляться отставке.
Впрочем, первая публичная критика СНБ прозвучала еще в конце декабря. Тогда президент во время выступления в парламенте заявил о необходимости реформ. «В настоящее время органы Службы национальной безопасности действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад. Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», — сказал он. В марте сообщалось о конфликте Мирзиеева и Иноятова из-за того, что последний выступал против реформ, в частности был против введения плавающего курса валюты, отмены виз для туристов из 15 стран, а также возобновления авиасообщения с Таджикистаном.
Иранист без фотографий
Сведения о шефе узбекской госбезопасности крайне ограничены, а его официальная биография скупа на детали. Иноятов родился в городе Шерабад Сурхандарьинской области в 1944 году. В 1968-м окончил факультет востоковедения Ташкентского государственного университета по специальности «иранистика». Владеет, помимо узбекского, персидским, русским и английским языками. После окончания университета Иноятов пошел служить в армию, где и записался в ряды КГБ. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с госбезопасностью. Одно время, в конце 1970-х — начале 1980-х годов, Иноятов, попавший во внешнюю разведку, работал под дипломатическим прикрытием в Афганистане. СНБ Узбекистана он возглавил в июне 1995 года.
В мировых СМИ упоминания об Иноятове появились в 2005-м. Тогда против 12 узбекских чиновников, в том числе против главы СНБ, Евросоюз ввел санкции. Им был запрещен въезд на территорию ЕС. Причиной стало подавление беспорядков в городе Андижан, где противники действовавшего режима захватили здание областной администрации и взяли заложников. Власти ввели в город боевую технику, военные заблокировали площадь и открыли по протестующим огонь. По официальным данным, погибли 187 человек.
14 мая 2005 года. На улицах Андижана после боев
Именно после тех событий Иноятов утвердился в качестве правой руки Каримова. Говорят, что долгое время он фактически контролировал деятельность президента. Якобы именно сотрудники спецслужб определяли, какая информация попадет на стол главе государства, а какую стоит придержать. По распространенному мнению, под контролем главы СНБ находилась почти вся узбекская номенклатура, а также коммерческие банки, прибыльные строительная и хлопковая отрасли.
При этом глава СНБ всегда сторонился публичной политики. Долгое время не было даже фотографий Иноятова. В 2014 году китайские фотографы запечатлели начальника спецслужбы во время его визита в КНР, и это стало сенсацией в независимых узбекских СМИ.
Вышел из доверия
Многие сравнивают Иноятова с Лаврентием Берией, указывая на роль и значение в обществе сталинского НКВД и узбекской СНБ. С одной стороны, много свидетельств о пытках и издевательствах сотрудников среднеазиатской госбезопасности. Так, в соцсетях в последние дни широкое распространение получила история бывшего главного архитектора города Нукуса — Азата Ерекешова. Он был обвинен в тяжких преступлениях. По словам его жены Светланы Есбергеновой, в следственном изоляторе СНБ признательные показания из ее мужа выбивали пытками.
По словам Есбергеновой, всё это ей лично рассказал муж, когда попал после нескольких месяцев содержания в изоляторе в реанимацию (врачи спасти его не сумели). Сам Мирзиеев проблему злоупотреблений среди силовиков признает. По его указанию, во всех изоляторах, спецприемниках, местах для допросов установят камеры видеонаблюдения.
С другой стороны, в 1990-е, когда Узбекистан только формировался как суверенное государство, силовики много сделали для защиты республики от исламистов и примирения враждующих сторон в соседнем Таджикистане. Влияние силовиков на жизнь страны с тех пор стало очень сильным.
Можно сравнить и отстранение двух государственных деятелей от власти. Оба были рядом с первыми лицами государств, и оба рассматривались как возможные преемники после их смерти, владели громаднейшим ресурсом силовых структур, но уступили на первый взгляд менее влиятельным Хрущеву и Мирзиееву.
Погром силовиков
Не стоит думать, что у президента Узбекистана какая-то особенная неприязнь исключительно к СНБ. Под удар попали все силовые ведомства. В сентябре 2016-го, когда Мирзиеев был еще только исполняющим обязанности главы государства, он подписал первый в истории страны закон о милиции. Раньше ее деятельность регулировалась исключительно внутренними или временными правилами.
После этого были проведены чистки в Службе безопасности президента (СБП), заместителем начальника СБП стал зять Мирзиеева, он сопровождает его во всех поездках. Резкой критике были подвергнуты сотрудники прокуратуры.
Президент Узбекистана подверг критике сотрудников прокуратуры
На условиях анонимности сотрудники прокуратуры теперь жалуются на унижения. «Руководство заявило мне: «Ты — одна из тех крыс, о которых говорил наш президент, ты — вор, пиши свое заявление об увольнении». Во время коллегиальных собраний нас заставляют стоя выслушивать оскорбления в свой адрес», — рассказывает сотрудник надзорного ведомства.
Массовые увольнения проходят в настоящий момент и в министерстве обороны. «Многие должностные лица не оправдали оказанного доверия, показали себя пассивными и безынициативными, не могут и не умеют самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность», — сказал глава государства. Он добавил, что проблемами армии считает недостаточную связь с войсками, отсутствие должного внимания к вопросам подготовки военных кадров, недостаток решительности принимать в случае необходимости самостоятельные решения.
Вряд ли стоит искать в действиях Мирзиеева ярко выраженное желание провести радикальные демократические преобразования. Скорее всего, разгром группы силовиков связан с тем, что они препятствуют сосредоточению всей полноты власти в его руках. В соцсетях, впрочем, шаги главы государства воспринимают со сдержанным воодушевлением. В регионе всё же допускают, что Узбекистан ближайшего будущего станет чуть более открытым.