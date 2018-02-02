Тень Ислама

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по кусочкам разбирает казавшийся железобетонным режим бывшего главы государства Ислама Каримова. Знаковой для страны стала отставка главы Службы национальной безопасности (СНБ) 73-летнего генерал-полковника Рустама Иноятова. Впрочем, под ударом оказались все силовые структуры Узбекистана. Портал iz.ru разбирался, к чему может привести специфическая оттепель одного из самых закрытых режимов постсоветского пространства.

«Сорвал погоны с двух генералов»

Иноятов 23 года занимал пост главы СНБ, его отставка произошла на следующий день после дня рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Согласно сообщению пресс-службы нынешнего главы государства, этому предшествовало расширенное заседание силовиков с участием самого Шавката Мирзиеева. Он подверг разгромной критике руководство спецслужбы. По его словам, СНБ в последние годы занималась не свойственными ей задачами, подменяла функции других государственных структур. По данным радио «Озодлик», отставке предшествовала четырехчасовая личная беседа Мирзиеева и Иноятова.

Спецслужбу возглавил Ихтир Абдуллаев, который до этого был генпрокурором страны и раньше никогда в структурах СНБ не работал. Новым генпрокурором стал Отабек Муродов, работавший советником Мирзиеева. Иноятов занял формальные должности советника президента и члена сената.

inoyatov1 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Интересно, что за пять дней до отставки был задержан выходец из СНБ, бывший глава МВД страны Адхам Ахмедбаев. Мирзиеев лишил его звания генерал-лейтенанта и обвинил в предательстве.

Автор цитаты «Вы знаете, где сейчас ходит за свое предательство и измену бывший министр МВД Ахмедбаев? Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе... Я сорвал погоны с двух генералов. Тоже мне, генерал-лейтенанты!» — возмущался глава государства.

Вероятно, на примере Ахмедбаева узбекский лидер продемонстрировал главе СНБ, что с ним будет, если тот попытается сопротивляться отставке.

Впрочем, первая публичная критика СНБ прозвучала еще в конце декабря. Тогда президент во время выступления в парламенте заявил о необходимости реформ. «В настоящее время органы Службы национальной безопасности действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад. Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», — сказал он. В марте сообщалось о конфликте Мирзиеева и Иноятова из-за того, что последний выступал против реформ, в частности был против введения плавающего курса валюты, отмены виз для туристов из 15 стран, а также возобновления авиасообщения с Таджикистаном.

Иранист без фотографий

Сведения о шефе узбекской госбезопасности крайне ограничены, а его официальная биография скупа на детали. Иноятов родился в городе Шерабад Сурхандарьинской области в 1944 году. В 1968-м окончил факультет востоковедения Ташкентского государственного университета по специальности «иранистика». Владеет, помимо узбекского, персидским, русским и английским языками. После окончания университета Иноятов пошел служить в армию, где и записался в ряды КГБ. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с госбезопасностью. Одно время, в конце 1970-х — начале 1980-х годов, Иноятов, попавший во внешнюю разведку, работал под дипломатическим прикрытием в Афганистане. СНБ Узбекистана он возглавил в июне 1995 года.

В мировых СМИ упоминания об Иноятове появились в 2005-м. Тогда против 12 узбекских чиновников, в том числе против главы СНБ, Евросоюз ввел санкции. Им был запрещен въезд на территорию ЕС. Причиной стало подавление беспорядков в городе Андижан, где противники действовавшего режима захватили здание областной администрации и взяли заложников. Власти ввели в город боевую технику, военные заблокировали площадь и открыли по протестующим огонь. По официальным данным, погибли 187 человек.

inoyatov4 14 мая 2005 года. На улицах Андижана после боев Фото: ТАСС/Али Вали

Именно после тех событий Иноятов утвердился в качестве правой руки Каримова. Говорят, что долгое время он фактически контролировал деятельность президента. Якобы именно сотрудники спецслужб определяли, какая информация попадет на стол главе государства, а какую стоит придержать. По распространенному мнению, под контролем главы СНБ находилась почти вся узбекская номенклатура, а также коммерческие банки, прибыльные строительная и хлопковая отрасли.

При этом глава СНБ всегда сторонился публичной политики. Долгое время не было даже фотографий Иноятова. В 2014 году китайские фотографы запечатлели начальника спецслужбы во время его визита в КНР, и это стало сенсацией в независимых узбекских СМИ.

Вышел из доверия

Многие сравнивают Иноятова с Лаврентием Берией, указывая на роль и значение в обществе сталинского НКВД и узбекской СНБ. С одной стороны, много свидетельств о пытках и издевательствах сотрудников среднеазиатской госбезопасности. Так, в соцсетях в последние дни широкое распространение получила история бывшего главного архитектора города Нукуса — Азата Ерекешова. Он был обвинен в тяжких преступлениях. По словам его жены Светланы Есбергеновой, в следственном изоляторе СНБ признательные показания из ее мужа выбивали пытками.

Автор цитаты «Там ему ногти ломали, раскаленный кипятильник в задний проход засовывали, иглами кололи. В обувь наливали холодную воду и в трусах перед допросом заставляли сидеть на морозе. Били, не давали еды и воды», — рассказывает женщина.

По словам Есбергеновой, всё это ей лично рассказал муж, когда попал после нескольких месяцев содержания в изоляторе в реанимацию (врачи спасти его не сумели). Сам Мирзиеев проблему злоупотреблений среди силовиков признает. По его указанию, во всех изоляторах, спецприемниках, местах для допросов установят камеры видеонаблюдения.

С другой стороны, в 1990-е, когда Узбекистан только формировался как суверенное государство, силовики много сделали для защиты республики от исламистов и примирения враждующих сторон в соседнем Таджикистане. Влияние силовиков на жизнь страны с тех пор стало очень сильным.

Можно сравнить и отстранение двух государственных деятелей от власти. Оба были рядом с первыми лицами государств, и оба рассматривались как возможные преемники после их смерти, владели громаднейшим ресурсом силовых структур, но уступили на первый взгляд менее влиятельным Хрущеву и Мирзиееву.

Погром силовиков

Не стоит думать, что у президента Узбекистана какая-то особенная неприязнь исключительно к СНБ. Под удар попали все силовые ведомства. В сентябре 2016-го, когда Мирзиеев был еще только исполняющим обязанности главы государства, он подписал первый в истории страны закон о милиции. Раньше ее деятельность регулировалась исключительно внутренними или временными правилами.

После этого были проведены чистки в Службе безопасности президента (СБП), заместителем начальника СБП стал зять Мирзиеева, он сопровождает его во всех поездках. Резкой критике были подвергнуты сотрудники прокуратуры.

inoyatov3 Президент Узбекистана подверг критике сотрудников прокуратуры Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Автор цитаты «Я, извините меня, конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите, почему, я отвечу. Знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что, став прокурорчиком, у них даже походка меняется, возгордившись, они не признают людей», — заявил Мирзиеев.

На условиях анонимности сотрудники прокуратуры теперь жалуются на унижения. «Руководство заявило мне: «Ты — одна из тех крыс, о которых говорил наш президент, ты — вор, пиши свое заявление об увольнении». Во время коллегиальных собраний нас заставляют стоя выслушивать оскорбления в свой адрес», — рассказывает сотрудник надзорного ведомства.

Массовые увольнения проходят в настоящий момент и в министерстве обороны. «Многие должностные лица не оправдали оказанного доверия, показали себя пассивными и безынициативными, не могут и не умеют самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность», — сказал глава государства. Он добавил, что проблемами армии считает недостаточную связь с войсками, отсутствие должного внимания к вопросам подготовки военных кадров, недостаток решительности принимать в случае необходимости самостоятельные решения.

Вряд ли стоит искать в действиях Мирзиеева ярко выраженное желание провести радикальные демократические преобразования. Скорее всего, разгром группы силовиков связан с тем, что они препятствуют сосредоточению всей полноты власти в его руках. В соцсетях, впрочем, шаги главы государства воспринимают со сдержанным воодушевлением. В регионе всё же допускают, что Узбекистан ближайшего будущего станет чуть более открытым.