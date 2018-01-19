Лавров провел встречу с главой МИДа Узбекистана

Главы МИДов России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке в рамках мероприятий СБ ООН высокого уровня. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на продолжение взаимного сотрудничества.

«С теплом вспоминаю наши постоянные контакты. Надеюсь, что всё, о чем наши лидеры договаривались, будет исполняться, тем более что многое уже реально делается», — сказал Лавров.

Его узбекский коллега выразил уверенность в том, что прошедший год для двусторонних отношений был «насыщенным и плодотворным». «Наши союзнические отношения, стратегическое партнерство работает, и мы будем всячески это поощрять», — заявил Камилов. Он также заявил, что готов приехать в Россию для обмена мнениями по всему спектру и координации внешнеполитической деятельности, передает РИА «Новости».

«В любое время», — заверил российский министр.

Ранее Лавров обсудил с министром иностранных дел Киргизии Эрланом Абдылдаевым сотрудничество двух стран в ООН и на других многосторонних площадках.