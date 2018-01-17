Лавров обсудил ситуацию в Израиле с главами дипмиссий арабских стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил вопросы палестино-израильского урегулирования с главами дипмиссий арабских государств.

Как передает пресс-служба МИД РФ, на состоявшейся в Москве министерской встрече присутствовал также представитель Лиги арабских государств (ЛАГ).

Лавров подчеркнул, что территориальные споры палестинцев и израильтян, в том числе вопрос о статусе Иерусалима, должны быть разрешены в рамках переговоров сторон на базе международных резолюций ООН.

«Российская сторона готова продолжать содействовать налаживанию устойчивого политического диалога между палестинцами и израильтянами на такой основе как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, включая ближневосточный «квартет» международных посредников», — говорится на сайте МИДа.

Также отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Северной Африке и борьбу с международным терроризмом.

Как сообщал портал iz.ru, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.