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Начальника службы безопасности Узбекистана уволили после критики президента

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Фото: TAСС/Zuma/Pang Xinglei
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Занимавший пост главы Службы национальной безопасности Узбекистана на протяжении почти 23 лет Рустам Иноятов был снят с должности. 

Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, незадолго до этого в здание ведомства приехал президент Шавкат Мирзиеев и резко раскритиковал работу СНБ.

Место начальника службы национальной безопасности занял Ихтиер Абдуллаев. До этого он работал генпрокурором Узбекистана. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что пограничный наряд Узбекистана применил огнестрельное оружие при задержании гражданина Киргизии.

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