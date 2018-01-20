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Президент Узбекистана признал вину в необеспечении граждан работой

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Власти Узбекистана не смогли создать условия, при которых гражданам страны не приходилось бы искать работу за рубежом.

Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выразив соболезнования семьям погибших при возгорании автобуса в Казахстане 18 января.

«Случившаяся трагедия говорит о том, что мы еще многое должны сделать для нашего народа. Конечно же, это наша вина, что некоторые узбекистанцы ищут работу за рубежом, чтобы прокормить свою семью», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, автобус, в котором находились 55 пассажиров, являвшихся трудовыми мигрантами из Узбекистана, и двое водителей, загорелся в Казахстане во время движения по трассе Самара–Шымкент утром 18 января.

Жертвами пожара стали 52 человека, троим пассажирам и обоим водителям удалось покинуть салон. 

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