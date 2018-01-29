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Узбекские пограничники открыли стрельбу по гражданину Киргизии

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Пограничный наряд Узбекистана применил огнестрельное оружие при задержании гражданина Киргизии. Сообщение об этом в понедельник, 29 января, передает киргизская погранслужба.

Сообщается, что пострадавший был ранен в область бедра левой ноги. Его доставили в Чустскую райбольницу в Узбекистане. В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что пограничники были вынуждены применить оружие, потому что нарушитель госграницы во время задержания «пытался убежать» в сторону Киргизии. Задержанным оказался пастух.

«Предварительные окрики и требования нарушитель проигнорировал, а в связи с тем, что было темное время суток, пограничный наряд не смог определить его принадлежность к гражданскому населению», — говорится в сообщении погранслужбы Узбекистана.

В связи с данным инцидентом погранслужбы двух стран проведут собственные расследования.

Портал iz.ru писал о том, что российские пограничники задержали жителя Донецкой области Украины при попытке попасть в Крым незаконно. Инцидент произошел в районе Турецкого вала. 37-летний житель города Дружковка после того, как смог обойти пункт пропусков Украины, планировал аналогичным образом пересечь границу РФ. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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