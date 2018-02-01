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Джабраилов после стрельбы в Four Seasons купил тир

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Бизнесмен Умар Джабраилов купил стрелковый клуб в Москве. Согласно сделке, которая состоялась 23 января, бывший сенатор вошел в состав учредителей НОУ ДПО «СК «ПАТРИОТ».

«Думал я об этом еще год назад, и вот сейчас оформили документы. Тир хороший, хорошо себя зарекомендовал, имеет хороших клиентов», — подтвердил информацию РБК бывший сенатор, который сам планирует тренироваться в данном тире.

Стоимость сделки он не уточнил.

Директор заведения Игорь Шульга отметил, что «Патриот» находится сейчас на пике популярности и входит в пятерку сильнейших стрелковых клубов Москвы.

Заведение расположено в столичном районе Измайлово. Оно существует в форме негосударственного образовательного учреждения, которое занимается дополнительным профессиональным образованием.

Как сообщал портал iz.ru, в августе 2017 года Умар Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons в Москве. Суд приговорил бизнесмена к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

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