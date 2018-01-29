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Республиканцы критикуют минюст США за слежку за экс-советником Трампа

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Представители республиканского крыла в конгрессе США критикуют сотрудников министерства юстиции в связи со слежкой за бывшим советником предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Картером Пейджем. 

Как передает New York Times со ссылкой на документы конгресса, первый замглавы минюста Род Розенстайн подозревал Пейджа в том, что тот был «русским агентом» и сыграл роль в приписываемом России вмешательстве в выборы президента США 2016 года. 

По данным газеты, республиканцы заявляют, что за Пейджем следили еще до выборов, но уже при администрации Трампа Розенстайн продлил срок наблюдения. При этом республиканцы считают, что ФБР и минюст не предъявили суду никаких убедительных доказательств своих подозрений.

Как сообщал портал iz.ru, Пейдж в ноябре прошлого года дал показания в рамках дела «о российском вмешательстве» в выборы. Он подтвердил, что посещал Россию в 2016 году и встречался с российскими чиновниками. При этом он подчеркнул, что встречи носили мимолетный характер. 

Россия неоднократно заявляла о бездоказательности предъявляемых ей обвинений во вмешательстве во внутренние дела США. 

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