Борис Джонсон осудил теракт в дипквартале Кабула

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Кабуле, произошедшей 27 января.

«Я шокирован и потрясен вчерашней ужасной атакой в Кабуле и категорически осуждаю ее. Использование автомобиля скорой помощи в качестве способа нападения на граждан заслуживает презрения… Выражаю соболезнования жертвам и их семьям», — приводит агентство «РИА Новости» заявление Джонсона.

Он также подчеркнул необходимость активизации диалога с участием всех сторон политического процесса в Афганистане.

«Региональные и международные партнеры должны быть едины в осуществлении этой цели», — добавил Джонсон.

Напомним, 27 января в центре Кабула смертник взорвал машину скорой помощи неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. В квартале Вазир-Акбар-Хан расположены несколько посольств зарубежных стран, а также правительственные здания. Жертвами теракта стали 103 человека, еще 235 пострадали. 28 января власти Афганистана объявили национальный траур по погибшим. Ответственность за атаку взяло радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).