Сенатор объяснил отчаянием слова Порошенко о коалиции против РФ

Призывы президента Украины Петра Порошенко создать антироссийскую коалицию в рамках Евросоюза продиктованы отчаянием, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Свое громкое заявление касаемо РФ Порошенко сделал 26 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, Москва ведет необъявленную войну против ЕС и призвал подумать о «новом подходе».

«Подобные заявления, мне кажется, Порошенко делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует. До этого он больше говорил, что Россия объявила гибридную войну против Украины. А теперь начал пугать Европу», — приводит слова Цекова RT.

Сенатор объяснил, что всё это говорит о больших проблемах в политике Порошенко, тем более что скоро наступает конец его политике, а результаты плачевные.

По мнению политика, слова президента Украины вряд ли кто-то воспримет всерьез, и страны ЕС понимают, что необходимо сотрудничать прежде всего с Россией.