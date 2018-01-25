Президента Украины обвинили в тайном владении немецким заводом

Президента Украины Петра Порошенко уличили в том, что он является бенефициантом завода по производству крахмала, находящегося в городе Эльстерауэ на востоке Германии.

При этом украинский лидер не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того требует немецкое законодательство, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что формально компания «Интерстарч Украина» владеет менее чем 25% Interstarch GmbH, управляющей заводом. При этом более 75% принадлежит кипрской фирме, чьи бенефициары не указаны.

Ранее в январе стало известно, что Порошенко провел новогодние каникулы на частном острове на Мальдивах под чужим именем. Документы для отдыха президент получил от Службы безопасности Украины.