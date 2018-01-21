СМИ сообщили об отдыхе Порошенко на Мальдивах под чужим именем
Президент Украины Порошенко провел новогодние каникулы на частном острове на Мальдивах под чужим именем. Документы для отдыха президент получил от службы безопасности Украины (СБУ), сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
По данным издания, Порошенко и его семье были выданы специальные ДОПы — документы оперативного прикрытия.
«Гелетей (Валерий Гелетей, глава Управления государственной охраны Украины. — Ред.) написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — утверждает источник издания.
Ранее сообщалось, что украинские СМИ подсчитали затраты Порошенко на отпуск на Мальдивах. Проживание в пятизвездочном отеле с виллой на курорте Cheval Blanc обошлось украинскому президенту примерно в $500 тыс. На аренду частного самолета премиум-класса и перелет из Киева в Мале — столицу Мальдив было затрачено не менее €154 тыс. В пресс-службе президента Украины заявили, что за отдых на Мальдивах украинский президент расплатился собственными средствами.