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СМИ сообщили об отдыхе Порошенко на Мальдивах под чужим именем

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президент Украины Порошенко провел новогодние каникулы на частном острове на Мальдивах под чужим именем. Документы для отдыха президент получил от службы безопасности Украины (СБУ), сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По данным издания, Порошенко и его семье были выданы специальные ДОПы — документы оперативного прикрытия.

«Гелетей (Валерий Гелетей, глава Управления государственной охраны Украины. — Ред.) написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — утверждает источник издания.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ подсчитали затраты Порошенко на отпуск на Мальдивах. Проживание в пятизвездочном отеле с виллой на курорте Cheval Blanc обошлось украинскому президенту примерно в $500 тыс. На аренду частного самолета премиум-класса и перелет из Киева в Мале — столицу Мальдив было затрачено не менее €154 тыс. В пресс-службе президента Украины заявили, что за отдых на Мальдивах украинский президент расплатился собственными средствами.

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