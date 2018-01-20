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Порошенко назвал «киборгов» Донецкого аэропорта символом Украины

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Фото: Global Look Press/Stocki/face to face
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«Киборги», принимавшие участие в боях за Донецкий аэропорт, являются символом «несокрушимой» Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши «киборги» — символ Украины, которую невозможно победить», — написал Порошенко в Twitter.

Напомним, боевые действия между военными силами ДНР и украинскими силовиками за Донецкий аэропорт проходили в 2014–2015 годах. Итогом боевых действий стало отступление украинских сил, однако аэропорт Донецк был полностью разрушен. Со стороны украинских силовиков в боях участвовали бойцы «Правого сектора» (экстремистская группировка, запрещена в РФ) и члены националистических батальонов, прославившихся своими зверствами в ходе боев в Донбассе.

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