ФАС проверит Альфа-банк за переманивание клиентов санируемых банков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит Альфа-банк на предмет недобросовестной конкуренции за открытое переманивание клиентов санируемых банков — Промсвязьбанка, Бинбанка и банка ФК «Открытие». Об этом «Известиям» заявила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

В пятницу банк распространил сообщение, в котором предложил клиентам Промсвязьбанка, Бинбанка и банка ФК «Открытие» из числа малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей льготный овердрафт и обслуживание на специальных условиях. ФАС отреагировала на это сообщение, решив провести проверку банка.

«Установить наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе недобросовестной конкуренции, в каких-либо действиях хозяйствующего субъекта возможно исключительно по итогам проведения соответствующих проверочных мероприятий. ФАС России планирует провести такие мероприятия», — отметила Беляева.

Летом 2017 года сотрудник дочерней структуры Альфа-банка — УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов в рассылке для клиентов сообщил о неустойчивом положении Промсвязьбанка, Бинбанка, банка «ФК Открытие» и Московского кредитного банка. Три организации из этого списка стали санироваться через Фонд консолидации банковского сектора. 18 августа ФАС выдала УК «Альфа-Капитал» предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления.

Ранее Альфа-банк уже проводил другие промо-акции для клиентов Промсвязьбанка, Бинбанка и «Открытия», а также для клиентов банков, у которых ЦБ отозвал лицензию.