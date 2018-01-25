ФАС отмечает ухудшение конкуренции в банковской сфере

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала ухудшение конкуренции в банковской сфере за 2011–2017 годы и рост доли крупных банков с государственным участием. Об этом сообщил замглавы федерального органа Андрей Кашеваров.

«Расчеты показали, что состояние конкуренции в банковской системе ухудшается и всё наглядней усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием, как на федеральном, так и особенно на региональном уровне», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Как пояснил Андрей Кашеваров, результаты исследования свидетельствуют о том, что более мелким кредитным организациями крайне трудно или практически невозможно конкурировать с такими банками. При этом большинство региональных рынков характеризуются как высококонцентрированные, то есть в них наблюдается низкий уровень конкуренции и наличие доминирующего игрока.

«Рынков в регионах, где бы наблюдался высокий уровень конкуренции, к текущему моменту практически не осталось», — заметил замглавы ФАС.

Ранее аналитики представили прогноз по развитию банковского сектора в 2018 году.