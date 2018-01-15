Комиссионные доходы банков выросли на 18%

Комиссионные доходы банков в прошлом году выросли на 18% — до 854,4 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2017 года. Такие расчеты подготовили для «Известий» в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» на основе данных ЦБ. По признанию финансистов, кредитные организации перестраивают бизнес-модели в поисках новых источников роста прибыли.

Банки заработали за счет комиссий с физических и юридических лиц 854,4 млрд рублей за девять месяцев 2017 года. Это на 18% больше, чем годом ранее, — 723,1 млрд рублей. Такие расчеты подготовили специально для «Известий» в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» на основе данных Банка России. В агентстве проанализировали 102-ю форму отчетности кредитных организаций, они готовят ее только раз в квартал. Структура комиссий обычно не раскрывается.

В прошлом году больше всего комиссий банки собрали с граждан. По оценкам компании «Совлинк», пропорция комиссионных доходов от «физиков» и «юриков» у главного банка страны ― Сбербанка ― составила 2:1. По оценкам Росбанка, в среднем по рынку на комиссии с граждан приходится 70% всех сборов, а с компаний — 30%. В Сбербанке не стали комментировать оценку экспертов.

Банки могут взимать дополнительную плату за широкий спектр услуг компаниям и населению. В частности, платежи с карт на карты физлиц-клиентов других кредитных организаций сейчас составляют 1,2% от суммы перевода (минимум 50 рублей, максимум 1500 рублей). По переводам без открытия счета — от 1% от суммы операции. Размен купюр может стоить до 6% от номинала. А годовое обслуживание карточек обходится порой в несколько тысяч рублей в зависимости от категории карты.

Есть и комиссии за услуги, связанные с розничными кредитами. Например, за погашение займа через кассу, снятие наличных в банкоматах сторонних финансовых организаций, перечисление денег на ссудный счет, SMS-информирование, страхование имущества и жизни. За каждую услугу заемщик может заплатить до 1,5–3% от суммы кредита.

Высший арбитражный суд (ВАС) с 2009 года ведет антикомиссионную кампанию. Так, в конце 2009 — начале 2010 года президиум ВАС признал незаконной комиссию за открытие и ведение ссудного счета. Этот сервис не являются самостоятельной банковской услугой, сочли в суде. В марте 2011 года ВАС признал незаконной комиссию за досрочное погашение кредита. Запрет взимать за это деньги с населения позднее закрепили в Гражданском кодексе.

При этом заемщики могут в судах оспаривать необоснованные комиссии банков. По данным «Финпотребсоюза», положительные решения по искам клиентов выносятся приблизительно в 70% случаев.

Вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов пояснил, что банки в прошлом году старались максимально увеличить комиссионные вознаграждения из-за снижения количества новых надежных заемщиков.

— Банки вынуждены перестраивать свои бизнес-модели, уделяя большее внимание комиссионным сборам, — пояснил Игорь Антонов. — Арсенал банковских предложений постоянно пополняется. Например, клиенты в офисе банка могут приобрести страховой полис от компании-партнера или совершить денежный перевод через небанковскую систему.

Растут и комиссионные доходы от обслуживания клиентов через удаленные каналы, добавил банкир. Тарифы на такие операции, как правило, ниже, чем в офисе финансовых институтов, но количество таких услуг и заработок на них существенно больше — клиенту не нужно ехать в офис банка.

Зампред Локо-банка Андрей Люпин добавил, что рост объема комиссионных сборов также обусловлен уходом с рынка 47 банков из-за отозванных лицензий. За 2017 год ЦБ закрыл 47 кредитных организаций, в итоге к началу 2018 года число действующих банков немногим превышает 500.

— Другие факторы роста — появление новых продуктов, таких как инвестиционное страхование жизни, и активизация розничного кредитования, — отметил Андрей Люшин.

За инвестиционное страхование жизни граждане вносят минимум 100 тыс. рублей на инвестсчет. Эта же сумма гарантирует возврат денег. Цена страховки к потребкредитам составляет 0,2–0,6% от суммы займа.

Директор центра стратегической координации Росбанка Алексей Смирнов рассказал, что рост комиссионных сборов с физлиц связан также с расширением распространения карточных продуктов и безналичных платежей среди населения.

В остальных топ-30 банков по активам не ответили на вопросы «Известий» о росте комиссий.