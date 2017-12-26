Безвизовый режим

Ассоциация «Финтех», работающая под эгидой Центробанка, не приняла в свои ряды международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к «Финтеху». Информацию подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией. По их словам, это произошло, потому что МПС — иностранные компании, а ассоциация работает над значимыми государственными проектами. Впрочем, в самой организации с таким утверждением не согласны. Может ли ситуация отразиться на банках и их клиентах и когда платежные системы смогут вступить в «Финтех» — в материале «Известий».

Что такое «Финтех»?

ЦБ создал ассоциацию «Финтех» для разработки и внедрения новых технологических решений с целью развития финансового рынка России. То есть одна из главных задач — создание условий для цифровизации экономики. Эксперты проводят исследования, анализируют тенденции, обобщают международный опыт.

Основные направления работы «Финтеха» — удаленная идентификация россиян, развитие технологий распределенного реестра (известного как мастерчейн — российский аналог блокчейна), а также розничного платежного пространства. Председатель наблюдательного совета ассоциации — первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, гендиректор — глава платежной системы Qiwi Сергей Солонин.

виза Сергей Солонин Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Членство в ассоциации не бесплатное. Годовой взнос — 15 млн рублей. Плата для ассоциированных членов, которые не имеют права голоса, скромнее — 7,5 млн рублей.

В ассоциации осталось 19 участников. Это прежде всего ЦБ и крупнейшие банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, ФК «Открытие», Тинькофф-банк, Райффайзенбанк. Кроме того, в «Финтех» входят Национальная система платежных карт (НСПК), QIWI и ряд ассоциированных членов: Бинбанк, СКБ-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, МТС, «Ростелеком» и ВЭБ.

Примечательно, что 12 октября этого года «Финтех» разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и MasterСard стали его ассоциированными членами. Теперь эта информация не подтверждается — в ассоциации заявляют, что с обеими МПС пока не заключили договоров.

Почему с Visa и MasterCard не спешат сотрудничать?

«Финтех» — это российская организация. Она работает над значимыми государственными проектами, поэтому иностранные компании не должны быть ее ассоциированными членами, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку.

При этом некоторые проекты в «Финтехе» могут и не раскрывать широкой публике из-за их высокой значимости для безопасности страны.

виза Фото: Global Look Prees/Karl Gehring

Чем это грозит?

По большому счету для рынка и клиентов ничем. Visa и MasterCard продолжают работать на российском рынке, их программы лояльности тоже никуда не денутся. Вероятно, американские платежные системы не смогут в полной мере участвовать в проекте моментальных платежей — p2p-переводов между россиянами по номеру телефона. Как раз сейчас над этим работает «Финтех». Скорее всего, система будет развиваться на базе технологий НСПК.

Но у MasterCard есть своя система моментальных переводов между карточными счетами пользователей. К ней подключены и подключаются крупнейшие российские банки. В частности — Сбербанк, Бинбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и др.

Visa работает с карточными переводами через кредитные организации.

Какой будет российская система моментальных платежей?

По информации «Финтеха», любой перевод с помощью мобильного телефона будет осуществляться по его номеру, адресу электронной почты, аккаунту в соцсети. Это позволит клиентам переводить деньги другим гражданам из любого удобного им места. Как именно технически будет реализован проект, пока неясно.

виза Ольга Скоробогатова Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Концепция платформы была утверждена в октябре. И уже сегодня благодаря активному взаимодействию банков-участников ассоциации мы вышли на новую ступень реализации проекта, — отметила Ольга Скоробогатова. — Внедрение системы позволит снизить стоимость таких переводов и предоставить нашим гражданам услуги на качественно новом уровне.

По словам Ольги Скоробогатовой, международный опыт показывает, что аналогичные платформы успешно работают во многих странах. При реализации отечественного проекта этот опыт будет учтен.

Чем закончатся приключения иностранцев в России?

Visa и MasterCard смогут вернуться в ассоциацию, следует из комментария руководителя пресс-службы «Финтеха» Анастасии Полонской. Дело в том, что набсовет ассоциации дает лишь рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированными членами. В отношении ООО «Мастеркард» и ООО «Платежная система «Виза» такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года. Но вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен только в следующем году.