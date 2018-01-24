Минфин подготовил законопроект о передаче Промсвязьбанка государству

Министерство финансов РФ рассчитывает внести законопроект о передаче Промсвязьбанка в госсобственность до конца января. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Должна быть осуществлена передача в казну России. Для этого требуются определенные поправки в ряд законов. Законопроект сейчас разрабатывается. Когда будет разработан, если будет поддержан, то, соответственно, после этого», — цитирует «Газета.ру» Моисеева.

Он добавил, что в настоящий момент текст законопроекта находится на межведомственном согласовании.

19 января портал iz.ru сообщил, что правительство совместно с Центробанком выбрало Промсвязьбанк для обслуживания государственного оборонного заказа. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, банк оптимально подходит для данной отведенной роли.