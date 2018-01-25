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Врачи заявили о вреде здоровью Ассанжа из-за пребывания в посольстве Эквадора

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Фото: TASS/PA Images/Dominic Lipinski
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Врачи, обследовавшие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, считают, что пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне негативно сказывается на его физическом и психологическом здоровье. Об этом пишет газета Guardian.

«Результаты обследования защищены врачебной тайной, но наше профессиональное мнение состоит в том, что продолжающееся заключение опасно для него, физически и психологически, и нарушает его право на доступ к медицинской помощи», — рассказали изданию врачи.

Сообщается, что медики проводили осмотр Ассанжа в октябре прошлого года. Врачи отметили, что продолжительное заключение «привело к значительным последствиям».

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к властям страны с просьбой предоставить ему политическое убежище, опасаясь экстрадиции в Швецию и в США.

Портал iz.ru писал о том, что Джулиан Ассанж 12 декабря прошлого года стал натурализированным гражданином Эквадора. Ранее власти страны обращались к Великобритании с просьбой предоставить ему дипломатический статус, однако Лондон отказал.

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