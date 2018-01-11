Британские власти отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус

Власти Великобритании отклонили запрос Эквадора о предоставлении дипломатического статуса основателю разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает The Guardian.

«Правительство Эквадора в недавнем времени направило запрос на предоставление дипломатического статуса для г-на Ассанжа здесь, в Великобритании. Соединенное Королевство не одобрило данный запрос и не проводит переговоры по данному вопросу», — сообщил представитель британского МИДа.

9 января портал iz.ru сообщил, что Эквадор планирует выслать Ассанжа из своего посольства в Лондоне, где ему предоставляется убежище с 2012 года.

Президент республики Ленин Морено выражал недовольство Ассанжем из-за его сообщений в Twitter о союзниках Морено.

В британском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что единственным способом разрешения данной проблемы для Ассанжа — покинуть посольство и предстать перед судом.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он обвинялся в изнасиловании. Сам Ассанж все обвинения всегда отрицает, называя их «политическим заказом».

При этом опасается Ассанж не шведского суда, а экстрадиции в США, где его ожидает до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.