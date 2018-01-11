Прямой эфир

Британские власти отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании отклонили запрос Эквадора о предоставлении дипломатического статуса основателю разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает The Guardian.

«Правительство Эквадора в недавнем времени направило запрос на предоставление дипломатического статуса для г-на Ассанжа здесь, в Великобритании. Соединенное Королевство не одобрило данный запрос и не проводит переговоры по данному вопросу», — сообщил представитель британского МИДа.

9 января портал iz.ru сообщил, что Эквадор планирует выслать Ассанжа из своего посольства в Лондоне, где ему предоставляется убежище с 2012 года.

Президент республики Ленин Морено выражал недовольство Ассанжем из-за его сообщений в Twitter о союзниках Морено.

В британском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что единственным способом разрешения данной проблемы для Ассанжа — покинуть посольство и предстать перед судом.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он обвинялся в изнасиловании. Сам Ассанж все обвинения всегда отрицает, называя их «политическим заказом».

При этом опасается Ассанж не шведского суда, а экстрадиции в США, где его ожидает до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Эквадора не подтверждает предоставление гражданства Ассанжу
Мировая общественность пытается разгадать загадочный твит Ассанжа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017