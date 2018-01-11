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Ассанж стал натурализированным гражданином Эквадора

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Просьба основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к властям Эквадора о натурализации была удовлетворена 12 декабря. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса на пресс-конференции.

«Он попросил МИД Эквадора о натурализации 16 сентября 2017 года», — сказала она.

По ее словам, Эквадор обладает полномочиями для оказания «лучшей защиты человеку, который за ней обратился». Также она сообщила, что страна обращалась к Великобритании с просьбой предоставить дипломатический статус Ассанжу, однако Лондон отказал.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Тогда он обратился к властям страны с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за опасений экстрадиции властями Швеции в США. В Швеции был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Сам основатель WikiLeaks отвергает обвинения и называет их политически мотивированными. 

В случае депортации в США Ассанжу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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