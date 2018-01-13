Ассанж опубликовал новое загадочное сообщение
Пользователи соцсетей пытаются разгадать, что означает новое сообщение создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опубликованное в Twitter.
Главный редактор разоблачительного сайта разместил пост с изображением шахматных фигур на игральной доске. При этом Ассанж не привел никаких пояснений к тому, что же означает изображенная комбинация.
— Julian Assange (@JulianAssange) 13 января 2018 г.
2 января глава WikiLeaks также опубликовал странную запись, представляющую собой код из 60 знаков и ссылку на клип Paper Planes певицы M.I.A. В ролике девушка поет о том, что у нее данных больше, чем у КГБ.
fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3 https://t.co/F0f5Gcsgeo— Julian Assange (@JulianAssange) 1 января 2018 г.
Что означает странный код, никто так понять и не смог.
Джулиан Ассанж в настоящий момент проживает в эквадорской дипмиссии в Лондоне, где ему с 2012 года предоставляется убежище.
Ранее стало известно, что власти Эквадора планируют выслать Ассанжа из своего посольства. Если это произойдет, создатель WikiLeaks предстанет перед судом Швеции по обвинению в изнасиловании либо будет экстрадирован в США, где ему грозит смертна казнь за разглашение секретных документов.