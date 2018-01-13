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Ассанж опубликовал новое загадочное сообщение

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Пользователи соцсетей пытаются разгадать, что означает новое сообщение создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опубликованное в Twitter.

 Главный редактор разоблачительного сайта разместил пост с изображением шахматных фигур на игральной доске. При этом Ассанж не привел никаких пояснений к тому, что же означает изображенная комбинация.

pic.twitter.com/rKzcVhRkLh

2 января глава WikiLeaks также опубликовал странную запись, представляющую собой код из 60 знаков и ссылку на клип Paper Planes певицы M.I.A. В ролике девушка поет о том, что у нее данных больше, чем у КГБ.

Что означает странный код, никто так понять и не смог.

Джулиан Ассанж в настоящий момент проживает в эквадорской дипмиссии в Лондоне, где ему с 2012 года предоставляется убежище.

Ранее стало известно, что власти Эквадора планируют выслать Ассанжа из своего посольства. Если это произойдет, создатель WikiLeaks предстанет перед судом Швеции по обвинению в изнасиловании либо будет экстрадирован в США, где ему грозит смертна казнь за разглашение секретных документов.

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