Вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом в небе над Германией
Легкомоторный самолет и вертолет столкнулись в небе над немецким городом Филипсбург, четыре человека погибли. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau.
Точное число пассажиров самолета и вертолета пока неизвестно. В результате столкновения оба воздушных судна загорелись.
На место происшествия прибыли медики, пожарные и полицейские. В настоящий момент выясняются причины трагедии.
По предварительным данным, самолет принадлежал подразделению спасательных служб.
Ранее портал iz.ru сообщил, что самолет компании Japan Airlines экстренно приземлился в аэропорту Хельсинки из-за возгорания правого двигателя.