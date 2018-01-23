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Вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом в небе над Германией

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Легкомоторный самолет и вертолет столкнулись в небе над немецким городом Филипсбург, четыре человека погибли. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau.

Точное число пассажиров самолета и вертолета пока неизвестно. В результате столкновения оба воздушных судна загорелись.

На место происшествия прибыли медики, пожарные и полицейские. В настоящий момент выясняются причины трагедии.

По предварительным данным, самолет принадлежал подразделению спасательных служб.

Ранее портал iz.ru сообщил, что самолет компании Japan Airlines экстренно приземлился в аэропорту Хельсинки из-за возгорания правого двигателя.

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