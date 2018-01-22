Самолет экстренно приземлился в Хельсинки из-за возгорания двигателя
Самолет компании Japan Airlines экстренно приземлился в аэропорту Хельсинки из-за возгорания правого двигателя, сообщили представители перевозчика.
Инцидент произошел на борту Boeing 787 Dreamliner, который направлялся из столицы Финляндии в Токио.
Посадка воздушного судна произошла на одном двигателе, никто из 177 человек, которые находились в салоне, не пострадал, сообщает «РИА Новости».
При этом местные СМИ со ссылкой на очевидцев написали о панике на борту самолета из-за критической ситуации.