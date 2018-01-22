Самолет экстренно приземлился в Хельсинки из-за возгорания двигателя

Самолет компании Japan Airlines экстренно приземлился в аэропорту Хельсинки из-за возгорания правого двигателя, сообщили представители перевозчика.

Инцидент произошел на борту Boeing 787 Dreamliner, который направлялся из столицы Финляндии в Токио.

JAL Japan Airlines #JL414 Helsinki to Tokyo Narita (787-9 JA861J) suffered an engine problem & returned to Helsinki at 1630UTC today. Observers heard bangs & saw flames from the right-hand engine after take-off. https://t.co/rqcNiVMoj4 pic.twitter.com/BIqaieqOem — Airport Webcams (@AirportWebcams) January 21, 2018

Посадка воздушного судна произошла на одном двигателе, никто из 177 человек, которые находились в салоне, не пострадал, сообщает «РИА Новости».

При этом местные СМИ со ссылкой на очевидцев написали о панике на борту самолета из-за критической ситуации.