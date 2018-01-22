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Похороны композитора Шаинского прошли на Троекуровском кладбище

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Похороны композитора Владимира Шаинского прошли 22 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил его сын Вячеслав Шаинский.

«Церемония прощания с Владимиром Яковлевичем уже завершилась», — приводит ТАСС комментарий родственника композитора.

Владимир Шаинский ушел из жизни 25 декабря 2017 года в возрасте 92 лет. 22 января в Московском доме композиторов состоялась гражданская панихида по композитору. На ней присутствовали статс-секретарь — замминистра культуры РФ Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза московских композиторов Олег Галахов, а также народный артист СССР Иосиф Кобзон и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Известность Владимиру Шаинскому принесла его музыка к советским мультфильмам, в том числе «Антошка» (1969), «Приключения Незнайки и его друзей» (1971–1973), «Крошка Енот» (1974), «Мама для мамонтенка» (1981).  

Народный артист РСФСР был награжден орденами Дружбы (1995), Почета (2001) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005). Он также был лауреатом премии Ленинского комсомола (1980) и Государственной премии СССР (1981).

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