СКА не догонят 

Игроки петербургского СКА досрочно стали обладателями Кубка континента — главного приза регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Олега Знарка второй раз в истории клуба получили этот трофей за полтора месяца до окончания первенства. Успех СКА прервал гегемонию московских армейцев, побеждавших в трех предыдущих Кубках континента.

Победа команды из города на Неве в регулярном чемпионате абсолютно закономерна и заслуженна, считает бывший главный тренер петербургского клуба Рафаил Ишматов.

— Была проделана серьезная работа. У команды отличный подбор игроков, который позволяет проводить безболезненную ротацию и на протяжении всего сезона выглядеть свежо, — сказал «Известиям» Рафаил Ишматов. — Конечно, важнейшим условием успеха является и профессиональная работа тренерского штаба питерских армейцев. Всё в совокупности и принесло такой результат.

Успех СКА не вызвал удивления у хоккейной общественности: петербуржцы являются действующими чемпионами Кубка Гагарина, а также обладают сильнейшим и самым дорогим составом в лиге. Красно-синие изначально являлись главными фаворитами сезона.

— Я бы не сказал, что очередной успех СКА убивает интерес к чемпионату, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Если бы это было так, на их матчи никто бы уже не ходил, а стадионы полные. Возможно, кому-то это не нравится, но болельщикам эта команда по душе. Всем интересно наблюдать за тем, как их любимый клуб сопротивляется столь сильному оппоненту, как СКА.

Одними из главных творцов успеха петербуржцев стали нападающие Илья Ковальчук и Никита Гусев. Оба находятся на вершине таблицы самых результативных игроков КХЛ. 32-летний Илья Ковальчук набрал 62 очка по системе «гол + пас» (31+31), а 25-летний Никита Гусев идет за ассистентом капитана своей команды с отставанием в одно очко (22+39).

— Ребята молодцы, они показывают отличную игру, — добавил Александр Кожевников. — Ковальчук в этом году выглядит просто здорово и приносит много пользы коллективу. Он большой мастер, это всем давно известно. Гусев также отлично себя проявляет, Никита — командный игрок. Он создает много моментов и при этом не жадничает. Также хочу отметить капитана Павла Дацюка. Возможно, он играет не так много, но является одним из лидеров и очень полезным членом команды. В целом СКА очень силен: оборона, вратари… Каждая позиция отлично подобрана.

Сложностью при защите Кубка Гагарина для СКА может стать грядущая Олимпиада в Пхенчхане. На Игры в Корею отправится большинство игроков петербургского клуба — как россиян, так и ключевых легионеров.

— Конечно, Олимпиада даст многим командам шанс на успешное выступление в плей-офф, — заметил Александр Кожевников. — Все-таки от СКА на Игры едет очень серьезный состав, и турнир в любом случае отнимет у них немало сил. Так что этот факт открывает дополнительные возможности в Кубке Гагарина для конкурентов петербуржцев — в первую очередь ЦСКА. Хотя в составе московских армейцев тоже немало олимпийцев.

Интересно, что еще ни одному клубу КХЛ не удавалось в одном сезоне выиграть и регулярный чемпионат, и плей-офф. Так, в 2013 году, впервые став триумфатором Кубка континента, СКА вылетел в финале Западной конференции Кубка Гагарина после игры с московским «Динамо» (2:4).

— Плей-офф — отдельный турнир, который всегда дарит много сюрпризов, — заявил Рафаил Ишматов. — В Кубке Гагарина часто бывают результаты, которые не поддаются никакой логике. Поэтому сложно давать какие-либо прогнозы относительно шансов СКА отстоять титул второй сезон подряд. Впереди много времени, много матчей — всё в их руках.

Плей-офф КХЛ стартует 3 марта. СКА как лидер чемпионата сыграет с восьмой командой Западной конференции и получит преимущество домашней площадки.

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