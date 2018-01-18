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СКА установил рекорд КХЛ по проценту набранных очков в «регулярке»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Хоккеисты петербургского СКА в родных стенах разгромили «Адмирал» из Владивостока со счетом 7:2, установив рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.

В составе победителей покером отметился Николай Прохоркин, по шайбе забросили Патрик Херсли, Сергей Калинин и Илья Каблуков. У «Адмирала» отличились Самвел Мнацян и Вадим Перескоков, передает телеканал «78».

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ:

Таким образом, СКА набрал 132 очка в 45 играх (45 побед и семь поражений), установив рекорд по количеству набранных очков в «регулярке» — 78,57%. Предыдущий рекорд принадлежал ЦСКА. Он был установлен в сезоне 2014/15 — 77,22%.

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