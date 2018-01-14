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Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» ушел в отставку

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» Андрей Разин ушел в отставку. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу владивостокского клуба.

«Андрей Владимирович Разин ушел в отставку. Исполнять его обязанности будет Олег Леонтьев, тренерский штаб остается в нынешнем составе», — сообщили в пресс-службе.

О причинах кадровой перестановки не сообщается.

Разин возглавлял команду с 28 декабря 2017 года. Ранее он работал главным тренером в клубах ЦСКА-2000, «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югра», до прихода в «Адмирал» был тренером-консультантом словацкого клуба «Попрад».

31 декабря 2017 года Герман Титов стал главным тренером омского ХК «Авангард».

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