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ФХР предлагает провести чемпионат мира по хоккею 2024 года в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Федерация хоккея России (ФХР) планирует выставить кандидатуру Санкт-Петербурга в качестве претендента на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году, передает ТАСС.

«В 2024-м хотим провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге», — сказал глава ФХР Владислав Третьяк в эфире YouTube-канала.

Санкт-Петербург уже принимал чемпионаты мира по хоккею в 2000 и 2016 годах.

Ранее женская сборная России по хоккею впервые победитела в матче против канадской сборной на молодежном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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