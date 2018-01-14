ФХР предлагает провести чемпионат мира по хоккею 2024 года в РФ

Федерация хоккея России (ФХР) планирует выставить кандидатуру Санкт-Петербурга в качестве претендента на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году, передает ТАСС.

«В 2024-м хотим провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге», — сказал глава ФХР Владислав Третьяк в эфире YouTube-канала.

Санкт-Петербург уже принимал чемпионаты мира по хоккею в 2000 и 2016 годах.

Ранее женская сборная России по хоккею впервые победитела в матче против канадской сборной на молодежном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 3:2.