Дивизион Харламова выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Сборная дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Мероприятие состоялось в субботу, 13 января, в рамках «Недели звезд» КХЛ, проходящей в Астане.

Команда дивизиона Харламова выиграла конкурс «Круг на скорость» и командную эстафету. Сборная дивизиона Чернышева победила в конкурсах на самый эффектный буллит и «биатлон». Команда дивизиона Боброва была сильнейшей в конкурсах на скорость броска и «мощная атака — надежная защита». Хоккеисты дивизиона Тарасова стали лучшими в эстафете хоккейного мастерства.

По дополнительным показателям победу одержала команда дивизиона Харламова, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 14 января, пройдет десятый по счету Матч звезд (КХЛ).

7 января женская сборная России по хоккею впервые в истории обыграла канадок на молодежном чемпионате мира.

Прошедшая в подмосковном Дмитрове встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу россиянок. В составе российской команды шайбы забросили Мария Александрова на 7-й минуте встречи, Дарья Белоглазова на 33-й минуте и Оксана Братищева на 51-й.