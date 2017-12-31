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Герман Титов стал главным тренером омского ХК «Авангард»

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Герман Титов назначен главным тренером омского хоккейного клуба «Авангард», говорится на официальном сайте клуба.

Детали сделки не сообщаются.

Герман Титов родился 16 октября 1965 года. В качестве игрока в СССР и России выступал за воскресенский «Химик», 10 лет провел в НХЛ, выступая за «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», и др.

В составе сборной России в 1993 году становился чемпионом мира, в 1998 – серебряным призером Олимпиады.

С 2015 года был главным тренером «Спартака», где работал до октября 2016 года. В 2017 году возглавил команду МХЛ «Омские Ястребы».

29 декабря ХК «Авангард» отправил в отставку главного тренера Андрея Скабелку из-за плохого качества игры.

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