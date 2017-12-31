Герман Титов стал главным тренером омского ХК «Авангард»

Герман Титов назначен главным тренером омского хоккейного клуба «Авангард», говорится на официальном сайте клуба.

Детали сделки не сообщаются.

Герман Титов родился 16 октября 1965 года. В качестве игрока в СССР и России выступал за воскресенский «Химик», 10 лет провел в НХЛ, выступая за «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», и др.

В составе сборной России в 1993 году становился чемпионом мира, в 1998 – серебряным призером Олимпиады.

С 2015 года был главным тренером «Спартака», где работал до октября 2016 года. В 2017 году возглавил команду МХЛ «Омские Ястребы».

29 декабря ХК «Авангард» отправил в отставку главного тренера Андрея Скабелку из-за плохого качества игры.