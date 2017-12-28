Традиционный старт

Cборная России проиграла команде Чехии в дебютном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила в американском городе Баффало на стадионе «Кей-Банк Центр» и завершилась со счетом 5:4.

Игра сложилась для российской дружины крайне неудачно. В первой половине третьего периода наша сборная проигрывала 2:5. Под конец встречи подопечные Валерия Брагина сократили отставание до одной шайбы, но на большее российской молодежки, к сожалению, не хватило.

— России противостояла очень серьезная и организованная команда, — заявил «Известиям» бывший главный тренер молодежной команды Рафаил Ишматов. — Наша сборная в стартовом поединке выглядела не очень уверенно. Наверное, сказалась акклиматизация. Также стоит учитывать, что этот возраст — не самый сильный.

В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян (6-я минута), Марсель Шолохов (10), Артур Каюмов (58) и Владислав Семин (60). У чехов отличились Мартин Нечас (5), Остап Сафин (8), Филип Задина (26), Филип Хитил (38) и Филип Крал (47).

— Мне не хочется оценивать персоналии, но команда произвела слабое впечатление, — заявил «Известиям» бывший голкипер и тренер вратарей сборной СССР Александр Пашков. — Такое впечатление, что Россия не была готова к игре. Очень низкая организация командных действий. Может быть, это случайность. Возможно, недоработка. Трудно сказать. Второй матч в группе против Швейцарии прояснит ситуацию. Она неприятная, но поправимая. Если же матч с Чехией окажется не случайностью, то сборной России в дальнейшем будет тяжело. Временами она выглядела беспомощно. Очень слабо сыграл основной вратарь Алексей Мельничук. Но пока преждевременно хвалить или ругать — способности команды будут понятны после второй игры.

Следующий матч сборная России сыграет со швейцарцами. Встреча пройдет 28 декабря в 10:00 по московскому времени. Отметим, что россиянам не в первый раз доводится начать МЧМ с поражения. Год назад наши хоккеисты уступили команде Канады (3:5), но в итоге выиграли бронзовые медали. А в победном розыгрыше 2011 года сборная и вовсе с трудом прошла групповой этап, уступив в двух стартовых играх тем же канадцам (3:6) и команде Швеции (0:2).

— Стартовали наши не очень удачно, но это только начало турнира, — сказал Рафаил Ишматов. — Будем надеяться на мастерство нашего тренерского штаба во главе с Валерием Брагиным, который неоднократно доказывал свой профессионализм в критических ситуациях. Мы верим, что молодые российские хоккеисты смогут прибавить.

Турнир продлится до 6 января. В предыдущих семи розыгрышах молодежного чемпионата мира Россия неизменно попадала на призовой пьедестал.

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