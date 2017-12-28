КХЛ закрывает окно

27 декабря в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наступил дедлайн по обменам правами на игроков между клубами и дозаявкам новичков. Все участники регулярного чемпионата использовали последние возможности усилиться перед решающим отрезком в битве за плей-офф, а также разгрузить зарплатную ведомость, освободив состав от хоккеистов, не устраивающих главных тренеров и генеральных менеджеров.

В последние сезоны клубы были крайне скупы на резкие кадровые решения в заключительные дни дозаявок. Прошли времена, к примеру, 2012 года, когда петербургский СКА перед дедлайном подписывал контракт с форвардом «Сибири» Владимиром Тарасенко, сейчас — звездой Национальной хоккейной лиги (НХЛ). А московское «Динамо» рекрутировало из чеховского «Витязя» нападающего Михаила Анисина, ставшего в итоге лучшим бомбардиром плей-офф сезона и сыгравшего одну из ключевых ролей в завоевании бело-голубыми и их главным тренером Олегом Знарком своего первого Кубка Гагарина.

— По сравнению с первыми сезонами КХЛ рынок хоккеистов и в нашей стране, и в Европе заметно оскудел, — сказал «Известиям» бывший генеральный менеджер челябинского «Трактора» и пекинского «Куньлуня» Владимир Кречин. — Выбор игроков у клубов небольшой, поэтому все стараются не идти на риск и не принимать неочевидные кадровые решения. Кроме того, в разгар борьбы за место в плей-офф никто не хочет терять своих хоккеистов. Тех, кто не подошел под схемы тренеров или не устраивает менеджеров по условиям контракта, обычно обменивают или выставляют на драфт отказов осенью — когда есть время найти адекватную замену. Сейчас, когда до олимпийского перерыва остается ровно месяц, никто не будет без крайней необходимости перекраивать состав.

Единственной яркой историей последних недель трансферного периода стал массовый уход игроков из «Адмирала». Владивостокский клуб оказался в не самой приятной финансовой ситуации, что в итоге привело к смене руководства. Ранее было объявлено о задержках зарплат хоккеистам, а также исках о банкротстве организации со стороны ряда контрагентов. Их рассмотрение в суде намечено на начало 2018 года, а новый менеджмент инициировал расторжение контрактов с ведущими хоккеистами клуба Владимиром Ткачевым, Дмитрием Саюстовым, Иваном Налимовым, Оскаром Бартулисом, Павлом Макаренко, Радомиром Саболичем, Джонатоном Блумом и еще рядом игроков. Большинство из них были клиентами одного из самых влиятельных хоккейных агентов страны Шуми Бабаева, которого в ряде СМИ в последние годы называли «теневым управляющим «Адмирала».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Дмитрий Саюстов

Несколько игроков уже заключили контракты с уфимским «Салаватом Юлаевым». Также в день дедлайна тольяттинская «Лада» обменяла своего лидера Никиту Филатова в нижнекамский «Нефтехимик», а вратарь ханты-мансийской «Югры» и олимпийской сборной России Александр Шарыченков перешел в казанский «Ак Барс».

— Логично, что сейчас расстаются со своими игроками клубы, которые уже лишились шансов попасть в плей-офф, — отметил Владимир Кречин. — И «Адмирал», и «Лада» доигрывают сезон. Смысла держать лидеров, часть из которых могут лишиться мотивации, нет. По возможности стоит избавиться от «тяжелых» контрактов и дать шанс ребятам из фарм-клубов в ВХЛ и молодежи. Трудно оценивать, стоило ли решать вопрос так радикально, как это сделал «Адмирал». Для этого надо находиться внутри клуба. Но в разгрузке ведомости на оставшиеся месяцы сезона определенная логика есть.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, из-за ограниченных финансовых возможностей большинства клубов менеджеры стараются проводить грамотную селекцию в межсезонье или в начале сезона, поэтому острой необходимости усиливаться в декабре у них нет.

— СКА и ЦСКА укомплектовались еще весной и летом, а те, кто борется за плей-офф, залатали дыры в сентябре–октябре, — сказал «Известиям» Александр Кожевников. — Особенно грамотно это сделал «Спартак», подписавший договоры с хоккеистами СКА Александром Дергачевым и Александром Хохлачевым, что позволило красно-белым совершить рывок в зону плей-офф. Стоит похвалить и «Нефтехимик», который сформировал свой костяк еще летом и придерживается его весь сезон, что приносит отличный результат. И с Филатовым они грамотно сработали — наверняка Андрей Назаров присмотрел его уже с прицелом на плей-офф.

28 января сезон в КХЛ прервется на Олимпийские игры в Пхенчхане. С 27 февраля по 1 марта клубы проведут еще по два-три матча в «регулярке». Плей-офф стартует 3 марта.

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