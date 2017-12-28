Найджел Доус: «Это мой лучший сезон в КХЛ»

В конце 2017 года произошло одно из самых знаковых событий в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 17 декабря с космодрома Байконур отправились на орбиту точная копия кубка Гагарина и эксклюзивная шайба с дизайном, посвященным 10-му сезону КХЛ. Символику лиги на МКС доставил транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-07», командиром экипажа которого является россиянин Антон Шкаплеров. Спустя 72 дня вместе с космонавтом Александром Мисуркиным кубок и шайба вернутся на Землю. Именно эта шайба будет вброшена перед первым матчем финальной серии сезона, который весной 2018 года даст старт борьбе за кубок Гагарина.

Накануне запуска лучший бомбардир КХЛ, капитан астанинского «Барыса» Найджел Доус на открытой площадке одной из школ города Байконур провел мастер-класс для юных спортсменов и местных любителей хоккея. После тренировки 32-летний форвард дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о феномене своей результативности и причинах, побудивших его получить казахское гражданство.

— «Барыс» отлично начал сезон, был лидером Восточной конференции, но затем началась длительная серия поражений, и сейчас команда рискует покинуть зону плей-офф. С чем это связано?

— Последний месяц действительно был тяжелым для нас. Мы не могли показать хороший уровень игры, и другие команды воспользовались этим. Сейчас мы полностью сконцентрированы на заключительных матчах уходящего года. Для нас очень важно хорошо финишировать в 2017-м, чтобы как можно лучше завершить сезон.

— Сказалось ли на команде омоложение состава, которое произошло в межсезонье?

— Наши молодые хоккеисты очень неплохо выступают и прогрессируют от матча к матчу. В некоторых встречах они и вовсе проявили себя как лучшие игроки команды. Видно, что ребята растут. В неудачах «Барыса» нет их вины. Хотя я согласен — команда серьезно омолодилась. Но это, уверен, идет только на пользу клубу.

— Сейчас вы являетесь лучшим бомбардиром КХЛ (31 шайба в 37 матчах. — «Известия»), а ваш партнер Линден Вей — лучшим ассистентом (35 передач в 45 матчах. — «Известия»). Это ваш лучший сезон в КХЛ?

— Да, наверное, это лучший сезон в моей карьере в КХЛ. Но нужно понимать, что в течение сезона у всех бывают подъемы и спады. Сейчас важно сконцентрироваться, отдать все силы в оставшихся матчах и добиться максимально положительного результата для команды. Личная статистика не стоит на первом месте. Для меня прежде всего важны результаты клуба. Что касается Линдена — любопытно, что раньше мы никогда не играли вместе и вообще не знали друг друга. Хорошо, что нам удалось так быстро сыграться.

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— Тяжело было адаптироваться к новым партнерам после распада вашей тройки с Брэндоном Боченски и Дастином Бойдом?

— Перед сезоном я не знал, кто будет играть со мной в одном звене. Но такое случается в хоккее, в команде порой происходят кадровые перемены. К нам пришли неплохие игроки, среди которых Линден Вей и Мэтт Фрэттин, и нам удалось неплохо сыграться. Сейчас уже всё хорошо.

— Что можете сказать о работе под руководством Евгения Корешкова?

— Он был ассистентом главного тренера «Барыса» пару лет назад, а также в нескольких играх выполнял обязанности наставника команды, так что я хорошо его знаю. Очень умный тренер, внедряет интересные системы тренировок, тактические схемы. Мы неплохо начали сезон, затем наступил неудачный период, но вся команда над этим работает. У нас еще есть время исправить ситуацию.

— Какие воспоминания остались от работы с Владимиром Крикуновым и его знаменитых упражнений с баллонами?

— Безусловно, для меня подобного рода тренировки стали чем-то новым и удивительным. Ни с чем подобным раньше не сталкивался. Крикунов — очень известный и успешный тренер, который не раз доказывал свой профессионализм. И, как показывает практика, его методы приносят свои плоды. «Автомобилист» под его руководством в этом году выступает достаточно хорошо, что говорит лишь о том, что Владимир Васильевич всё делает правильно.

— В середине сезона-2008/2009 вы по обмену перешли из «Нью-Йорк Рейджерс» в «Финикс Койотс», главным тренером которого тогда был легендарный Уэйн Гретцки. Каким он вам запомнился? Почему, на ваш взгляд, у него не получилось в НХЛ?

— Это был хороший опыт, хоть я и провел там только 12 матчей. В то время «Финикс» не был топ-командой, и в тот год у них были трудности, но возможность поучиться у одного из величайших хоккеистов — отличный опыт. В команде было много хороших игроков, но очень молодых, поэтому сложно было добиться успеха. Но работа с Гретцки — один из ярких моментов моей карьеры.

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— Почему не удалось удержаться в составе «Калгари Флеймс» после сезона-2009/2010? У вас тогда была хорошая личная статистика.

— Со мной не продлили контракт. После этого я поехал в «Атланту». Но да, это был один из лучших сезонов в моей карьере в НХЛ, который был омрачен лишь небольшой травмой на несколько недель. Команда сменила вектор развития, и руководство захотело, чтобы в ее составе играли более звездные игроки. Тогда это стало для меня неожиданностью, но так случается. К тому же это дало мне новые возможности — в частности, я задумался о переезде в КХЛ.

— Не жалеете, что в 2016 году приняли казахское гражданство, чтобы выступать за сборную этой страны? С учетом отсутствия игроков НХЛ на Олимпиаде-2018 вас бы наверняка вызвали в Южную Корею в составе сборной Канады…

— В какой-то степени, конечно, это разочаровывает. Но я не предвижу будущее и не знал, что у меня может появиться такая возможность. Мне бы хотелось сыграть на Олимпиаде. Но два года назад, когда я решил взять казахское гражданство, никто не думал, что игроки НХЛ не поедут на Игры и у меня будет такой шанс. В 2016 году появилась возможность играть за сборную Казахстана и помочь ей квалифицироваться на турнир. К сожалению, мы не смогли этого сделать. Однако это был опыт, от которого я получил удовольствие, выступая на чемпионатах мира и квалификационных соревнованиях.

— Как вы отнеслись к допинговым атакам на Россию и решению МОКа допустить наших атлетов на Олимпиаду под нейтральным флагом?

— Думаю, это невезение. Никто не любит такие скандалы. Разрешить спортсменам ехать на Игры под нейтральным флагом, если они этого хотят, — правильно. Часто у атлетов не бывает другого шанса. Иногда они всю жизнь работают, чтобы попасть на Олимпиаду. Было бы несправедливо отбирать такую возможность у спортсменов, которые столько лет тренировались. Думаю, многие согласятся ехать под нейтральным флагом. Конечно, они разочарованы, что не могут представлять свою страну, но в то же время у них все-таки есть возможность попасть на турнир. Знаю, что для российских хоккеистов это важный год. Они хотели бы выиграть золотые медали, и у них будет возможность сделать это.

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