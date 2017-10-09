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В КХЛ заработала тренерская гильотина

За последние две недели в четырех клубах КХЛ сменились наставники
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В юбилейном десятом сезоне КХЛ едва не побила рекорд «живучести» главных тренеров своих команд. Лишь после 16 матчей регулярного чемпионата пошли первые отставки. До этого за всю историю лиги лишь в 2012 году дольше пришлось ждать первое увольнение. Однако уже ближе к октябрю тренерские головы полетели одна за другой. 28 сентября рижское «Динамо» расторгло по обоюдному согласию контракт с Сандисом Озолиньшем. Через сутки аналогичную процедуру произвели ханты-мансийская «Югра» и Игорь Захаркин. 3 октября ярославский «Локомотив» отправил в отставку Алексея Кудашова. А 6 октября Милош Ржига был уволен из братиславского «Слована».

Рижане и хантымансийцы сменили тренеров после длительных серий поражений. Латвийская команда занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата последнее место, проиграв в основное время 13 матчей. У «Югры» перед отставкой Игоря Захаркина было восемь проигрышей подряд, семь из которых — в основное время.

— Очевидно, что результат не устраивал руководителей «Динамо» и «Югры», рассказал «Известиям» олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. Все-таки серии поражений очень затянулись. Тренеров поддерживали до последнего, но риск закончить сезон уже осенью вынудил принять радикальные решения, чтобы что-то поменять и как-то встряхнуть команду.

Оба уволенных тренера были главными звездами своих клубов, благодаря которым к ним было приковано внимание всей аудитории КХЛ, а не только местных болельщиков. За 45-летним Сандисом Озолиньшем закреплен авторитет лучшего хоккеиста в новейшей истории Латвии. Он 17 лет играл в НХЛ, став обладателем Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо Эвеланш» и выйдя в финал Кубка Стэнли-2003 с «Анахайм Манти Дакс». Озолиньш являлся одним из самых результативных защитников НХЛ тех лет и единственным представителем Латвии, завоевавшим главным приз лучшей хоккейной лиги мира. В конце 2000-х он вернулся в рижское «Динамо» и помог клубу добиться успеха в первых сезонах КХЛ — тогда команда регулярно выходила в плей-офф.

Игорь Захаркин прославился работой старшим тренером в штабе Вячеслава Быкова в сборной России, СКА и «Салавате Юлаеве», выиграв с ними два чемпионата мира и два Кубка Гагарина.

Думаю, Озолиньш изначально взялся за неподъемную ношу, при всем уважении к нему как к великому хоккеисту,  заявил  «Известиям» олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Пашков. Это был его тренерский дебют, до которого он успел поработать всего полгода помощником у Нормундса Сейейса. Что касается Захаркина, то он все-таки не смог найти ключи к составу «Югры». Не с точки зрения хоккейных требований, а в плане выстраивания отношений. Ему не удалось создать коллектив, который мог бы выдавать результат вопреки всем обстоятельствам.

Сандиса Озолиньша временно сменил генеральный менеджер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс. Его дебют состоялся в матче против ЦСКА, проигранном в овертайме (2:3). В субботу рижане одержали первую с августа победу — на выезде в овертайме был переигран «Слован» (3:2).  Вместо Игоря Захаркина в «Югру» пришел Анатолий Емелин, известный по работе с новокузнецким «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». В первых четырех матчах он одержал три победы.

— Три победы Емелина  это эффект новизны,  продолжил Александр Пашков.  Смена тренера всегда меняет атмосферу в команде и отношение игроков к делу. Что будет дальше, сказать трудно. В «Югре» очень непростая ситуация. Как он ее разрешит, посмотрим. Через пять-шесть матчей уже можно будет сказать что-то определенное.

Пять поражений на стыке сентября и октября стоили работы в «Локомотиве» Алексею Кудашову. 46-летний специалист 2,5 года проработал в ярославском клубе. В прошлом сезоне он вывел команду в финал Западной конференции, где, несмотря на сухой счет в серии (0:4), «железнодорожники» оказали достойное сопротивление фавориту и будущему победителю турнира петербургскому СКА. Перед этим был пройден другой лидер Запада ЦСКА (4:2), что повлекло за собой отставку главного тренера армейцев Дмитрия Квартальнова. По иронии судьбы именно Квартальнов сменил Кудашова в Ярославле.

Очень странная отставка, отметил Александр Пашков. Серия поражений была не такая внушительная и катастрофичная, чтобы рубить с плеча. Тем более Кудашов уже давно отладил игру, не раз демонстрировал умение преодолевать кризисные ситуации. А в это межсезонье он еще лишился своих лидеров во главе с Владиславом Гавриковым. И при этом продолжал добротно работать. А Квартальнов при всей своей квалификации отличается от Кудашова по стилю игры. И не ясно, сколько у него уйдет времени на перестройку «Локомотива» под свое видение.

В своем дебютном матче во главе «Локомотива» Квартальнов одержал победу над московским «Динамо» (2:0). В понедельник ярославцы сыграют в Москве против ЦСКА.

 В «Словане» вместо Милоша Ржиги, выведшего словацкий клуб в плей-офф в позапрошлом сезоне, пришел белорусский специалист Эдуард Занковец. В прошлом сезоне он вывел «Барыс» в плей-офф, где прошел во второй раунд, — это высшее достижение астанинцев в КХЛ. Весной тренер неожиданно покинул Казахстан по собственному желанию.

— Квалификация Занковца позволяет на коротком отрезке встряхнуть «Слован», но если проблемы с финансированием, о которых сообщало руководство КХЛ, серьезные, то глобально сложно будет поправить спортивную составляющую, резюмировал Александр Пашков.  Сам Ржига не раз уже выжимал из этой команды максимум, но сейчас даже его мотивационных талантов, знания чешского и словацкого менталитета оказалось недостаточно. «Слован» комплектовался по остаточному принципу и сейчас не соответствует уровню лиги.

В понедельник «Слован» примет на своем льду ХК «Сочи».

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