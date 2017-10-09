В КХЛ заработала тренерская гильотина

В юбилейном десятом сезоне КХЛ едва не побила рекорд «живучести» главных тренеров своих команд. Лишь после 16 матчей регулярного чемпионата пошли первые отставки. До этого за всю историю лиги лишь в 2012 году дольше пришлось ждать первое увольнение. Однако уже ближе к октябрю тренерские головы полетели одна за другой. 28 сентября рижское «Динамо» расторгло по обоюдному согласию контракт с Сандисом Озолиньшем. Через сутки аналогичную процедуру произвели ханты-мансийская «Югра» и Игорь Захаркин. 3 октября ярославский «Локомотив» отправил в отставку Алексея Кудашова. А 6 октября Милош Ржига был уволен из братиславского «Слована».

Рижане и хантымансийцы сменили тренеров после длительных серий поражений. Латвийская команда занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата последнее место, проиграв в основное время 13 матчей. У «Югры» перед отставкой Игоря Захаркина было восемь проигрышей подряд, семь из которых — в основное время.

— Очевидно, что результат не устраивал руководителей «Динамо» и «Югры», — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Все-таки серии поражений очень затянулись. Тренеров поддерживали до последнего, но риск закончить сезон уже осенью вынудил принять радикальные решения, чтобы что-то поменять и как-то встряхнуть команду.

Оба уволенных тренера были главными звездами своих клубов, благодаря которым к ним было приковано внимание всей аудитории КХЛ, а не только местных болельщиков. За 45-летним Сандисом Озолиньшем закреплен авторитет лучшего хоккеиста в новейшей истории Латвии. Он 17 лет играл в НХЛ, став обладателем Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо Эвеланш» и выйдя в финал Кубка Стэнли-2003 с «Анахайм Манти Дакс». Озолиньш являлся одним из самых результативных защитников НХЛ тех лет и единственным представителем Латвии, завоевавшим главным приз лучшей хоккейной лиги мира. В конце 2000-х он вернулся в рижское «Динамо» и помог клубу добиться успеха в первых сезонах КХЛ — тогда команда регулярно выходила в плей-офф.

Игорь Захаркин прославился работой старшим тренером в штабе Вячеслава Быкова в сборной России, СКА и «Салавате Юлаеве», выиграв с ними два чемпионата мира и два Кубка Гагарина.

— Думаю, Озолиньш изначально взялся за неподъемную ношу, при всем уважении к нему как к великому хоккеисту, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Пашков. — Это был его тренерский дебют, до которого он успел поработать всего полгода помощником у Нормундса Сейейса. Что касается Захаркина, то он все-таки не смог найти ключи к составу «Югры». Не с точки зрения хоккейных требований, а в плане выстраивания отношений. Ему не удалось создать коллектив, который мог бы выдавать результат вопреки всем обстоятельствам.

Сандиса Озолиньша временно сменил генеральный менеджер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс. Его дебют состоялся в матче против ЦСКА, проигранном в овертайме (2:3). В субботу рижане одержали первую с августа победу — на выезде в овертайме был переигран «Слован» (3:2). Вместо Игоря Захаркина в «Югру» пришел Анатолий Емелин, известный по работе с новокузнецким «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». В первых четырех матчах он одержал три победы.

— Три победы Емелина — это эффект новизны, — продолжил Александр Пашков. — Смена тренера всегда меняет атмосферу в команде и отношение игроков к делу. Что будет дальше, сказать трудно. В «Югре» очень непростая ситуация. Как он ее разрешит, посмотрим. Через пять-шесть матчей уже можно будет сказать что-то определенное.

Пять поражений на стыке сентября и октября стоили работы в «Локомотиве» Алексею Кудашову. 46-летний специалист 2,5 года проработал в ярославском клубе. В прошлом сезоне он вывел команду в финал Западной конференции, где, несмотря на сухой счет в серии (0:4), «железнодорожники» оказали достойное сопротивление фавориту и будущему победителю турнира петербургскому СКА. Перед этим был пройден другой лидер Запада ЦСКА (4:2), что повлекло за собой отставку главного тренера армейцев Дмитрия Квартальнова. По иронии судьбы именно Квартальнов сменил Кудашова в Ярославле.

— Очень странная отставка, — отметил Александр Пашков. — Серия поражений была не такая внушительная и катастрофичная, чтобы рубить с плеча. Тем более Кудашов уже давно отладил игру, не раз демонстрировал умение преодолевать кризисные ситуации. А в это межсезонье он еще лишился своих лидеров во главе с Владиславом Гавриковым. И при этом продолжал добротно работать. А Квартальнов при всей своей квалификации отличается от Кудашова по стилю игры. И не ясно, сколько у него уйдет времени на перестройку «Локомотива» под свое видение.

В своем дебютном матче во главе «Локомотива» Квартальнов одержал победу над московским «Динамо» (2:0). В понедельник ярославцы сыграют в Москве против ЦСКА.

В «Словане» вместо Милоша Ржиги, выведшего словацкий клуб в плей-офф в позапрошлом сезоне, пришел белорусский специалист Эдуард Занковец. В прошлом сезоне он вывел «Барыс» в плей-офф, где прошел во второй раунд, — это высшее достижение астанинцев в КХЛ. Весной тренер неожиданно покинул Казахстан по собственному желанию.

— Квалификация Занковца позволяет на коротком отрезке встряхнуть «Слован», но если проблемы с финансированием, о которых сообщало руководство КХЛ, серьезные, то глобально сложно будет поправить спортивную составляющую, — резюмировал Александр Пашков. — Сам Ржига не раз уже выжимал из этой команды максимум, но сейчас даже его мотивационных талантов, знания чешского и словацкого менталитета оказалось недостаточно. «Слован» комплектовался по остаточному принципу и сейчас не соответствует уровню лиги.

В понедельник «Слован» примет на своем льду ХК «Сочи».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram