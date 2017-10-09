Владислав Картаев: «Отставка Кудашова была очень неожиданной»

Во вторник ярославский «Локомотив» после четырех поражений подряд неожиданно уволил своего главного тренера Алексея Кудашова. 46-летнего специалиста, который в прошлом сезоне вывел команду в финал Западной конференции Кубка Гагарина, сменил бывший наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов, лишившийся должности в армейском клубе как раз после поражения от «железнодорожников» (2:4) во втором раунде плей-офф.

Первый матч под руководством нового главного тренера ярославцы закончили победой над московским «Динамо» (2:0). Сегодня в столице их ждет встреча с ЦСКА. В интервью «Известиям» нападающий «Локомотива» Владислав Картаев рассказал о кадровых перестановках в клубе, высказался о причинах игрового кризиса и поделился ожиданиями от ближайших матчей в КХЛ.

— Как игрокам объявили об отставке главного тренера?

— Вечером перед матчем с «Динамо» к команде вышел Алексей Николаевич и объявил, что покидает команду и завтра у нас будет новый главный тренер. Утром мы проснулись, и перед самой раскаткой нам представили Дмитрия Вячеславовича.

— Алексей Кудашов сказал команде какие-то особенные слова на прощание?

— Нет, просто поблагодарил всех за работу и пожелал удачи. Пожал всем руки, сказал, что будет переживать за нас.

— Эмоции в матче с «Динамо» были острее?

— Эмоции всегда необычные, когда играешь первый матч под руководством нового тренера. Так или иначе, смена штаба на нас повлияла. В эмоциональном плане все были очень сильно заряжены на борьбу, выполнение установок Квартальнова. Он сказал сыграть с «Динамо» как можно плотнее, мы постарались это исполнить.

— В октябре прошлого года у «Локомотива» тоже была серия поражений. Тогда после четырех проигранных матчей руководство поддержало Алексея Кудашова, и вы закончили сезон с бронзовыми медалями. В чем отличие этих двух ситуаций?

— Не знаю. В том году нам сказали, что Кудашов остается и продолжает работу. И всё. Мы отправились на выездную серию, и уже там ситуация нормализовалась. Тогда мы вылезли из кризиса, а сейчас этого не случилось. Прибыли в Москву после выездной серии, откатали тренировку, а вечером перед матчем с «Динамо» выяснилось, что завтра у нас будет другой тренер. Эта отставка была очень неожиданной.

— Год назад руководство клуба выражало поддержку Алексею Кудашову?

— Тогда мы завершили неудачную домашнюю серию тяжелой победой над «Медвешчаком» (2:1) и удачно отыграли гостевую серию. Затем была неприятная серия поражений в декабре, мы проиграли ретро-матч «Спартаку» (1:2) в Москве. Дальше предстояли выезды в Нижний Новгород и Питер. Мы сыграли, переоделись, сели в автобус и дождались тренера. Нам никто ничего не говорил. Просто поехали и выиграли следующие матчи — с «Торпедо» (3:1), ЦСКА (3:2 Б) и СКА (2:1).

— У вас было предчувствие, что всё закончится перестановками в тренерском штабе?

— Сложно сказать. Мы выходили, играли и не думали, что тренера будут снимать. Старались добиваться результата — не получилось. Но не было никаких разговоров, что Кудашова снимут. При этом в играх и со СКА (1:6), и с «Барысом» (1:6), и с «Авангардом» (2:3) мы, несмотря на разгромы, создали много моментов, но не реализовали их. С «Сибирью» (3:4 ОТ) вообще на ровном месте упустили победу. Буквально за минуту до конца позволили им забить. Не знаю, с чем связана такая плохая реализация моментов.

— Когда «Локомотив» в межсезонье лишился Владислава Гаврикова, Михаила Пашнина и Андрея Локтионова, не было ощущения, что у клуба могут возникнуть сложности?

— Мы не думали, что уход трех человек скажется на игре. Установка от тренеров была та же, что и в прошлом сезоне. Старались выполнять все указания, продолжать совершенствовать игру в рамках этой системы. Да, определенные трудности в связи с потерями в защите поначалу были, но мне лично не казалось, что они будут долгими.

— Как прошло знакомство с Дмитрием Квартальновым?

— Перед матчем с «Динамо» больших изменений не было — за одну раскатку ничего нового не наиграешь. Нас попросили сыграть максимально активно и плотно. Дмитрий Вячеславович после матча поблагодарил нас за игру. Пока сложно что-то говорить — нужно подольше потренироваться под руководством нового главного тренера, чтобы понять его требования и почувствовать его философию игры.

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