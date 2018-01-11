Хоккеисты «Авангарда» подрались с одноклубником и его женой на корпоративе

Хоккеисты омского «Авангарда» устроили драку на новогоднем корпоративе, в результате которой пострадал нападающий Андрей Стась и его жена –– известная белорусская гимнастка Валерия Курильская. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как пишет издание, между форвардом Михаилом Фисенко и Стасем возник конфликт. Перепалка позже переросла в драку. При этом жена Стася попыталась разнять мужчин, однако получила удар в лицо от Максима Чудинова.

«Я не буду отрицать факты, приведенные в материале, но и не хочу комментировать случившееся, — цитирует Sport.tut.by Валерию Курильскую.

По предварительным данным, в результате инцидента Андрею Стасю сломали нос, хоккеисту пришлось вызывать скорую помощь.

Отмечается, что возможной причиной драки стало увольнение белорусского специалиста Андрея Скабелки из команды. 46-летний главный тренер был уволен из «Авангарда» 29 декабря.

5 января портал iz.ru сообщал, что омский «Авангард» в первом матче под руководством нового наставника Германа Титова всухую обыграл хабаровский «Амур».