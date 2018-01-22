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Яков Рылов: «Игру со «Спартаком» забыли как страшный сон»

Защитник московского «Динамо» — о матче с победителем регулярного чемпионата КХЛ, борьбе за попадание в плей-офф и обидном поражении в дерби
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сегодня в Санкт-Петербурге местный СКА примет на своем льду московское «Динамо». Для обоих коллективов это будет последняя игра в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перед перерывом на Олимпийские игры в Пхенчхане. Сезон возобновится в конце февраля, и клубы, сыграв один-два матча, начнут плей-офф. Динамовцам после перерыва останется провести всего одну игру против московского «Спартака». В ней и решится судьба бело-голубых. За 24 года существования серий на вылет в рамках национального первенства Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ), РСЛ и КХЛ «Динамо» лишь однажды — в сезоне-2000/01 — не проходило в плей-офф.

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Сейчас команда Владимира Воробьёва находится на грани второго в своей истории досрочного завершения сезона. Прошлым летом клуб испытывал серьезные финансовые затруднения и состав комплектовался по остаточному принципу. Несмотря ни на что, регулярный чемпионат динамовцы начали успешно, однако ближе к зиме сдали и оказались на грани вылета.

Особенно болезненным для бело-голубых стало состоявшееся в четверг дерби со «Спартаком». «Динамо» дважды вело в счете, но проиграло со счетом 4:5. При этом на прошлой неделе московскому клубу удалось разгромить дома китайский «Куньлунь Ред Стар» (5:2) и владивостокский «Адмирал» (4:0). Большую часть голов в этих встречах за бело-голубых забили защитники Илья Никулин, Юусо Хиетанен и Яков Рылов. После победы над «Адмиралом» 33-летний Яков Рылов дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором оценил важность матча против СКА и рассказал о стремлении «Динамо» до последнего биться за участие в Кубке Гагарина.

— Вновь, как и в матче с «Куньлунем», значительную часть голов за «Динамо» забивают защитники. Перейти в нападение еще не планируете?

— Наверное, воздержусь. Я бы не стал придавать этому значения. Мы одна команда, все хоккеисты делают одно дело. Сегодня защитники забили, завтра нападающие забьют.

— «Адмирал» создал вам проблемы?

— Конечно, было непросто. Смотрите, как в первом периоде они здорово играли. Саня Ерёменко нам помог, выручил в нескольких эпизодах. За счет вратаря мы не дали «Адмиралу» забить первым, а уже во втором периоде нас прорвало, пошли голы. А до этого соперник очень много хлопот нам доставил.

— Игроков расстроило проигранное «Спартаку» дерби?

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— Проигрывать всегда неприятно, особенно в дерби. Особенно если в этом дерби решается судьба плей-офф. Но ничего, мы уже забыли игру со «Спартаком» как страшный сон. Что нам еще делать? Готовились к матчу с «Адмиралом». Подготовились правильно, результат для нас удачный.

— Следующее дерби со «Спартаком» — после олимпийского перерыва — в случае проигрыша может оказаться для «Динамо» последним матчем в сезоне. Команда понимает, какая ответственность на ней лежит?

— Никто не думает, что сезон может закончиться для нас досрочно. Сейчас все думают только о матче против СКА. Надо подойти к нему во всеоружии. Предстоит очень жесткая битва. Нам больше некуда отступать — надо побеждать в Питере. Другого выхода у нас нет. Мы в любом случае будем биться за плей-офф до конца.

— Вам по силам обыграть СКА образца конца «регулярки»?

— Мы с начала сезона относились к любому сопернику максимально серьезно и знали, что с любой командой КХЛ можно играть на победу, добиваться успешного результата, в том числе и с СКА. Неважно, был ли это СКА образца начала сезона или нынешний. Армейцы в любой момент крайне сильны, но это не значит, что их нельзя победить. Нам надо настроиться на эту игру и показать всё, что от нас требуют.

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