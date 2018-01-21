Боевики в Кабуле захватили отель и взяли людей в заложники

В Кабуле в отеле Intercontinental боевики захватили заложников. Сообщается о нескольких взрывах и стрельбе, 2-й этаж здания охвачен огнем.

По предварительной информации, могли погибнуть или быть ранены 15 человек. Район отеля полностью оцеплен полицией,

над зданием кружат армейские вертолеты. Один из четырех нападавших ликвидирован.

"Интерконтиненталь" считается самым популярным у иностранцев отелем Кабула. Здесь проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.

В июне 2011 г. на отель уже нападали, тогда погибли 12 человек. Девять террористов были уничтожены во время 5-часовой осады.