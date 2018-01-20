Борт с телом Шаинского приземлился в Москве

Самолет с телом композитора Владимира Шаинского на борту, вылетевший в пятницу из Лос-Анджелеса, приземлился в субботу днем в столичном аэропорту Шереметьево.

По данным ТАСС, тем же рейсом в Москву прибыла и вдова композитора Светлана Шаинская.

Напомним, церемония прощания с музыкантом пройдет в понедельник, 22 января, в Доме композиторов в Москве. Похоронят Шаинского в тот же день на Троекуровском кладбище.

Владимир Шаинский скончался 25 декабря в возрасте 92 лет в США после продолжительного онкологического заболевания. За свою жизнь композитор написал более 400 песен, среди которых «Голубой вагон», «В траве сидел кузнечик», «Песенка Чебурашки» и др.