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Игрок «Спартака» Джикия будет прооперирован из-за разрыва связки колена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия порвал переднюю крестообразную связку левого коленного сустава, в связи с чем будет прооперирован. 

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Джикия получил травму во время матча против  китайского «Шанхай СИПГ» на сборе в Дубае. Он покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма.

О сроках восстановления футболиста станет известно позднее.

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