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Федун дал оценку твиту о «тающих на солнце шоколадках»

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал скандальный твит о «тающих на солнце шоколадках», размещенный в аккаунте красно-белых.

«Что тут сказать, очевидная глупость», — цитирует Федуна газета «Спорт-Экспресс».

Ранее портал iz.ru писал о скандале, который разгорелся после публикации видео, на котором защитник команды Георгий Джикия снимает бразильских одноклубников и называет их «шоколадками».

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила этот твит и посчитала, что данный инцидент входит в зону ответственности Российского футбольного союза (РФС).

Позднее видео было удалено с официального аккаунта клуба. Полузащитник красно-белых Фернандо в ответ на обвинения заявил о том, что «в «Спартаке» нет расизма».

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