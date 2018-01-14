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ФИФА осудила «Спартак» за сомнительную запись в Twitter

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Фото: Global Look Press/Michael Janosz
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Международная федерация футбола (ФИФА) осудила твит московского «Спартака» о «тающих на солнце шоколадках», обращенное к темнокожим игрокам клуба, сообщает Reuters.

«Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — заявили в организации.

Ведомство посчитало, что данный инцидент входит в зону ответственности Российского футбольного союза (РФС).

«В мае 2017 года уже поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жесткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в тексте.

Скандал разгорелся из-за видео с разминающимися темнокожими игроками, которое снял защитник клуба Георгий Джикия. 

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — прокомментировал происходящее футболист.

Позже «Спартак» извинился за данный твит.

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