Каррера отказался от предложений с Ближнего Востока ради «Спартака»

Итальянский специалист Массимо Каррера, ставший одним из главных открытий прошлого года в российском футболе, отказался от предложений клубов из ОАЭ в пользу московского «Спартака». Главного тренера красно-белых не интересует даже серьезное улучшение финансовых условий контракта — уезжать из российской столицы он не планирует, сообщил «Известиям» источник из близкого окружения наставника.

Массимо Каррере всего за один сезон удалось привести московский «Спартак» к чемпионству в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). На протяжении 16 лет этого не мог сделать никто из его предшественников. Вскоре после этого в СМИ стала появляться информация об интересе, который проявляют к итальянцу в Серии А на его родине. При этом за 53-летним тренером красно-белого клуба пристально наблюдают не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

— Летом к кандидатуре Массимо Карреры проявляли конкретный интерес клубы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения специалиста. — Ему предлагали серьезное улучшение финансовых условий контракта. Но Массимо сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из «Спартака». Тем не менее клубы с Ближнего Востока по-прежнему питают интерес к итальянцу, но Каррера своей позиции не менял.

В московском клубе отказались комментировать информацию о предложениях, поступавших главному тренеру. Однако прославленный футболист «Спартака», чемпион СССР Валерий Рейнгольд в беседе с «Известиями» отметил, что «уважает решение Массимо остаться в России».

— То, как сейчас играет «Спартак», — в первую очередь заслуга именно Карреры, — заявил «Известиям» Валерий Рейнгольд. — Не хочу обижать Дмитрия Аленичева и других предшественников итальянского специалиста, но эта команда — детище именно Карреры, он возродил клуб. Массимо нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен Массимо. Это взаимовыгодное сотрудничество со всех точек зрения.

Массимо Каррера имеет за плечами выдающуюся карьеру футболиста. В составе туринского «Ювентуса» итальянец выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Он выступал за сборную Италии и такие известные клубы, как «Аталанта» и «Наполи». После завершения карьеры игрока перешел на работу в структуру «Ювентуса».

В 2009 году Массимо Каррера стал техническим координатором молодежного сектора «Старой сеньоры» и начал работать с основной командой, подменяя главного тренера Антонио Конте во время суда в деле о договорных матчах. После дисквалификации наставника команды он исполнял его обязанности в начале сезона-2012/13, в том числе руководил игрой в матче против «Наполи» — итальянский Суперкубок стал первым трофеем в его тренерской карьере.

Массимо Каррера покинул клуб после отставки Антонио Конте 16 июля 2014 года, и уже в августе вместе с ним перешел на работу в сборную Италии. Еще до начала чемпионата Европы-2016 стало известно, что после его завершения Антонио Конте покинет национальную команду и возглавит «Челси». В ходе турнира Массимо Каррера принял решение войти в тренерский штаб московского «Спартака» в качестве одного из помощников Дмитрия Аленичева.

В начале сезона после вылета красно-белых из Лиги Европы на стадии третьего квалификационного раунда Дмитрий Аленичев подал в отставку, и Массимо Каррера был назначен и. о. главного тренера. 17 августа 2016 года он стал наставником «Спартака». В первом же сезоне под руководством Массимо Карреры московский «Спартак» стал чемпионом страны. Красно-белые впервые за 16 лет выиграли золотые медали, а в начале нынешнего сезона спартаковцы подняли над головой Суперкубок страны. В осеннем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов красно-белые финишировали на третьем месте в своей группе и пробились в весеннюю стадию Лиги Европы.

В июне 2017 года «Спартак» официально объявил о продлении контракта с Каррерой до 31 мая 2019 года.

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